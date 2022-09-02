今年中秋就是要烤棉花糖！阿華田分享三大絕招吃法

隨著疫情逐步趨緩，今年中秋節，終於可以和親朋好友一同歡慶中秋。根據市場推估，台灣今年中秋烤肉商機可望成長3成、上看600億元。看準此夯烤商機，瑞士百年麥芽巧克力品牌「阿華田」特地高調解鎖，示範「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」三招創意絕招吃法，包含「BBQ棉花糖烤串」、「熱呼呼棉花糖夾餅乾」及「牽絲起司巧克力棉花糖」，厚實Q彈的白色雪球棉花糖，炭烤後的經典巧克力麥芽風味內餡，像熔岩般爆漿流出，以香濃馥郁的口感，成為烤肉派對不可或缺的靈魂甜點，讓喜歡巧克力和棉花糖的大人小孩都愛不釋手。

「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」將於全聯中秋檔期全新上架，所以超方便、超好買，到全聯輕鬆購入不用等。誠摯邀請消費者在月圓人團圓的佳節時刻，與家人、朋友們一同體驗DIY燒烤的樂趣與美妙滋味。

獨特巧克力麥芽內餡棉花糖輕鬆打造驚奇不斷的歡樂中秋

「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」於2021年底上市時，即廣受消費者好評，其厚實Q彈的雪球棉花糖，包裹獨特的濃醇「阿華田」巧克力麥芽內餡，且不添加人工色素，一口咬下即可感受不同於一般棉花糖的濃郁滋味及Q彈口感，夾鏈袋的貼心包裝設計也讓保存更便利。

今年中秋，「阿華田」分享三款棉花糖創意燒烤吃法，首選零失敗的「BBQ棉花糖烤串」，在烤爐上微微火烤、均勻旋轉受熱，輕鬆就能享受到圓滾滾又微酥的金黃外皮，入口即溶的棉花糖與濃醇巧克力麥芽流心，令人垂涎欲滴；而「熱呼呼棉花糖夾餅乾」，則可品嚐到酥脆餅乾與綿密熔岩巧克力麥芽棉花糖在口中所迸發的驚奇口感，夾著吃不沾手、大呼過癮；又或是「牽絲起司巧克力棉花糖」，牽絲起司與棉花糖搭配，微融牽絲、讓甜鹹驚喜交織，不僅一次滿足視覺、味蕾雙重饗宴，更使中秋節不再一成不變，為歡樂時刻的烤肉盛宴，增添更多燒烤創意的樂趣。

最容易上手的「BBQ棉花糖烤串」，圓滾滾又微酥的金黃外皮，搭配入口即溶的棉花糖與濃醇巧克力麥芽流心，令人垂涎欲滴。中秋必備「熱呼呼棉花糖夾餅乾」，品嚐酥脆餅乾與綿密熔岩巧克力麥芽棉花糖在口中所迸發的驚奇口感滋味，夾著吃不沾手、大呼過癮，一口接一口。創新吃法「牽絲起司巧克力棉花糖」，牽絲起司鋪底與棉花糖搭配，微融牽絲、讓甜鹹驚喜交織，一次滿足視覺、味蕾的雙重饗宴。

全聯也買得到！萌感十足的雪球棉花糖攻佔社群版面

受到美式文化影響，烤棉花糖經常作為烤肉後的甜點首選；親朋好友們圍在火爐邊，人手一串棉花糖，邊烤邊聊天的場景早已成為社群平台的常客。「阿華田」邀請消費者今年中秋一同將圓滾滾雪球造型的「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」炭烤上色，玩轉新微「燻」吃法之餘，更輕鬆拍出吸睛美照，攻佔社群打卡版面，引爆今年秋天最夯話題。自9月2日起「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」正式進軍全台灣擁有超過1,000間店點的全聯，全新上架；除此之外，在知名燒肉店「胡同燒肉」也吃得到「阿華田」棉花糖，在店內就能輕鬆品嚐到「阿華田」棉花糖的濃郁綿密，讓人愛不釋手。

趁著中秋佳節，喜愛棉花糖與「阿華田」巧克力麥芽的消費者，絕對不能錯過這一出場就hold住全場的「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」，給家人朋友們的烤肉派對，驚喜有趣加滿分，來場微「燻」晚會，烤出專屬自己的新奇融「心」甜點。

「阿華田巧克力麥芽雪球濃心棉花糖」圓滾滾的雪球造型，怎麼拍都可愛！輕鬆拍出吸睛美照，攻佔社群打卡版面。