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好酒越陳越香！帶你了解網友熱議的10大威士忌品牌

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
好酒越陳越香！帶你了解網友熱議的10大威士忌品牌。圖片來源/unsplash ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
好酒越陳越香！帶你了解網友熱議的10大威士忌品牌。圖片來源/unsplash ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「威士忌」話題的網路聲量表現，帶您了解來自帝亞吉歐、三得利、LVMH等大型集團中，最備受網友熱議的10大威士忌品牌

市面上的威士忌各具特色，出產自不同產地、年份，採用不同手法釀製成的威士忌各自憑藉獨一無二的風味，累積無數擁護者。倘若你正在猶豫該從哪款威士忌入門，或恰巧正在為節慶送禮的選項煩惱，不妨先來參考近期網友熱議的十大威士忌品牌吧

雅致溫順vs濃烈特色你怎麼選？「這一味」行家最愛

▲ 熱議威士忌品牌 TOP10 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▲ 熱議威士忌品牌 TOP10 網路聲量排行。Social Lab社群實驗室/製圖 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

綜觀網友對於威士忌的相關評論，可以發現「口感」與「香氣」是品酒的優先側重點，在各品牌中位居聲量第一的「麥卡倫」口感醇順、香氣層次鮮明，曾被獲譽為「威士忌中的勞斯萊斯」，採用頂級西班牙雪莉桶精釀熟成，醇郁甜味擄獲無數品酒玩家喜愛，近年更獲收藏家青睞，導致市場行情水漲船高，因而有網友表示「喜歡麥卡倫的味道，或喝麥卡倫的尊榮感，就值得花這筆錢去買」、「紫鑽很好喝！值得投資」等；位居第三名的「蘇格登」則以單一純麥威士忌聞名，口感溫順，自帶芳香且不辣不膩，是新手玩家初入威士忌領域的好選擇，即有網友評價「蘇格登最能喝出單一純麥的味道」，除了溫和而不單調的醇順口感，更因為親民價格備受網友好評，直呼「是新手入門的一款好酒」。

在醇厚、溫順的口感之外，也有一派民眾獨愛濃烈的威士忌，會選擇帶有「泥煤」風味的酒款，當中不少愛好者認為「波摩」的泥煤味濃淡適宜，表示其「特有的泥煤味加微微的苦味，不但不刺鼻反而很有特色」，適合作為泥煤風味威士忌的入門款，也有網友表示波摩「泥煤味適中，尾韻回甘有點反差萌」、「波摩18雙雪莉桶超讚，濃醇香」等。

不同風味的威士忌各有特色，威士忌迷人多變的性格更是讓行家愛不釋手。在煩悶的生活中小酌一下，一同感受這杯琥珀色液體的魅力吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

觀看原文→https://reurl.cc/XVZZjg

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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