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布袋海口人霸氣 烏魚子蛋黃酥1顆近2百元高價訂單滿載
秋節將近！嘉義縣布袋鎮一對年輕烘焙師傅夫婦郭明昌、蔡孟芬，返鄉開店，用在地邱家兄弟無毒水產育成中心烏魚子，加上進口德國奶油等食材，製成「烏金蛋黃酥」，推出受消費者歡迎，知名美食作家「國民媽媽宜手作」臉書貼文讚賞，每顆近200元，訂單滿載。
4顆「烏金蛋黃酥」售價720元，每顆180元，若每個60元便當，可以買3個，有人一看售價買不下手，但郭明昌說，物價食材上漲，烏金蛋黃酥售價不調漲，內餡烏魚子大塊有10公克，進口奶油等食材都調漲。
郭明昌表示，訂單滿載，他們夫妻忙不過來，秋節過後再看消費需求接單。宜手作說，「這個不是普通蛋黃酥喔，有烏魚子搭配實在太妙太厲害了，皮酥又香，內餡豆沙細緻，配上頂級烏魚子，一口咬下，什麼滋味都有了，全家都吃得好開心好滿足。
郭明昌民雄農工食品台南搬家公司科、蔡孟芬東石高中食品科畢業，郭明昌說，他們夫妻先在台南開店，後回妻子布袋娘家開店，店名「村上桃貴」常被誤為日本人名字，事實上是用他爺爺及大舅子名字命名。
郭明昌夫婦用神農獎得主、布袋嘴文化協會理事長邱經堯邱家兄弟烏魚子，在地洲南鹽場的手工日曬海鹽，進口德國AC天然奶油、日本鳥越製粉、嚴選烏豆沙等食材，製成烏金蛋黃酥，除開店也跑夜市擺攤，「烏金蛋黃酥」受客人歡迎。
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