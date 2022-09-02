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最想擁有的迷你小包！FENDI Mini By The Way可愛當道

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI Mini By The Way，52,000元。圖／FENDI提供
FENDI Mini By The Way，52,000元。圖／FENDI提供

FENDI將By The Way波士頓包縮小了！最夯時尚配件迷你包再添新生力軍，FENDI Mini By The Way在重新調整比例後，誕生出饒富趣味又酷勁十足的尺寸，同時保有FENDI的經典設計細節，原本簡約的外型變得更為小巧可愛，散發出更具時尚感也更有自信的態度。Mini By The Way包款並附上可拆式迷你背帶，可以隨場合但穿搭變化斜背或手提。

Mini By The Way包款保有波士頓包的經典形狀和比例，加上堅固耐用的玳瑁效果有機玻璃手柄，以及帶有FF logo圖案的金色金屬細節，包身正面更以熱壓或刺繡工藝製作出同色系的FENDI Roma logo圖案。這一季推出的顏色及使用的材質，也呼應FENDI 2022秋冬女裝秀趨勢，光面小牛皮材質提供經典的黑色和鴿子灰色，以及罌粟紅、薄荷綠和胭脂粉等更俏皮季節色。翻羊毛材質製作的包款，則提供海軍藍、暖棕色、淺灰色等。最受歡迎的FF圖案織錦編織布料，則以兩種不同的線在緹花織機上編織出柔軟又不規則，如天鵝絨一般的觸感，以同色系效果讓FF logo圖案更顯精美。

FENDI 2022秋冬女裝系列推出Mini By The Way迷你包。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝系列推出Mini By The Way迷你包。圖／FENDI提供
FENDI羔羊絨Mini By The Way，61,000元。圖／FENDI提供
FENDI羔羊絨Mini By The Way，61,000元。圖／FENDI提供
FENDI Mini By The Way，52,000元。圖／FENDI提供
FENDI Mini By The Way，52,000元。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝系列推出Mini By The Way迷你包。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝系列推出Mini By The Way迷你包。圖／FENDI提供
FENDI雪尼爾絨Mini By The Way，52,000元。圖／FENDI提供
FENDI雪尼爾絨Mini By The Way，52,000元。圖／FENDI提供
FENDI Mini By The Way，52,000元。圖／FENDI提供
FENDI Mini By The Way，52,000元。圖／FENDI提供

FENDI 波士頓

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