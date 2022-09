最想擁有的迷你小包！FENDI Mini By The Way可愛當道

FENDI將By The Way波士頓包縮小了!最夯時尚配件迷你包再添新生力軍,FENDI Mini By The Way在重新調整比例後,誕生出饒富趣味又酷勁十足的尺寸,同時保有FENDI的經典設計細節,原本簡約的外型變得更為小巧可愛,散發出更具時尚感也更有自信的態度。Mini By The Way包款並附上可拆式迷你背帶,可以隨場合但穿搭變化斜背或手提。

Mini By The Way包款保有波士頓包的經典形狀和比例,加上堅固耐用的玳瑁效果有機玻璃手柄,以及帶有FF logo圖案的金色金屬細節,包身正面更以熱壓或刺繡工藝製作出同色系的FENDI Roma logo圖案。這一季推出的顏色及使用的材質,也呼應FENDI 2022秋冬女裝秀趨勢,光面小牛皮材質提供經典的黑色和鴿子灰色,以及罌粟紅、薄荷綠和胭脂粉等更俏皮季節色。翻羊毛材質製作的包款,則提供海軍藍、暖棕色、淺灰色等。最受歡迎的FF圖案織錦編織布料,則以兩種不同的線在緹花織機上編織出柔軟又不規則,如天鵝絨一般的觸感,以同色系效果讓FF logo圖案更顯精美。 FENDI 2022秋冬女裝系列推出Mini By The Way迷你包。圖/FENDI提供 FENDI羔羊絨Mini By The Way,61,000元。圖/FENDI提供 FENDI Mini By The Way,52,000元。圖/FENDI提供 FENDI 2022秋冬女裝系列推出Mini By The Way迷你包。圖/FENDI提供 FENDI雪尼爾絨Mini By The Way,52,000元。圖/FENDI提供 FENDI Mini By The Way,52,000元。圖/FENDI提供