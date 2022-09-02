聽新聞
test
0:00 / 0:00
53克拉重量級傳奇名鑽登台！ 鑽石銀行展年度頂級彩鑽
Diamond Bank鑽石銀行是亞洲最大鑽石交易平台，透過M2M（Mine to the Market，從礦場到市場）的集貨實力，每年舉辦展覽為台灣藏家帶來各式珍稀珠寶。今年延展出匯集近七億的珍稀白鑽與彩鑽焦點為重達53.11克拉D色頂級心型名鑽賴索托之星（Star of Lesotho），以及一枚來自阿蓋爾礦區的一克拉的罕見紅鑽。
賴索托之星原石重達123克拉，是2004年於非洲著名的賴索托萊辛（Letšeng）礦場開採到本世紀第二大心型命名鑽石。後由英國著名珠寶商格拉夫（Graff）購入並切割成53.11 克拉 D color頂級心型鑽石。賴索托之星被美國寶石研究院評定擁有極優異的拋光與對稱性，並保留了原石的稱號，並擁有GIA出版專著報告。鑽石銀行更特別為台灣藏家向GIA爭取傳奇之星的重新命名權，買家同時可擁有GIA為其新名出版的專書。
展覽焦點還包括為一件鑲嵌逾20克拉的水滴型切割白鑽的卡地亞（Cartier）骨董鑽戒，兩側搭配上風箏型切割的配鑽；一枚罕見的一克拉紅鑽，來自已於2020 年底正式封礦的阿蓋爾礦區，近年來身價更因此扶搖直上，市場價值一年內上漲超過 15%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言