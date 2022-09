53克拉重量級傳奇名鑽登台！ 鑽石銀行展年度頂級彩鑽

Diamond Bank鑽石銀行是亞洲最大鑽石交易平台,透過M2M(Mine to the Market,從礦場到市場)的集貨實力,每年舉辦展覽為台灣藏家帶來各式珍稀珠寶。今年延展出匯集近七億的珍稀白鑽與彩鑽焦點為重達53.11克拉D色頂級心型名鑽賴索托之星(Star of Lesotho),以及一枚來自阿蓋爾礦區的一克拉的罕見紅鑽。

賴索托之星原石重達123克拉,是2004年於非洲著名的賴索托萊辛(Letšeng)礦場開採到本世紀第二大心型命名鑽石。後由英國著名珠寶商格拉夫(Graff)購入並切割成53.11 克拉 D color頂級心型鑽石。賴索托之星被美國寶石研究院評定擁有極優異的拋光與對稱性,並保留了原石的稱號,並擁有GIA出版專著報告。鑽石銀行更特別為台灣藏家向GIA爭取傳奇之星的重新命名權,買家同時可擁有GIA為其新名出版的專書。