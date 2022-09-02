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53克拉重量級傳奇名鑽登台！ 鑽石銀行展年度頂級彩鑽

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2克拉艷彩粉鑽戒指。圖／ 鑽石銀行提供
2克拉艷彩粉鑽戒指。圖／ 鑽石銀行提供

Diamond Bank鑽石銀行是亞洲最大鑽石交易平台，透過M2M（Mine to the Market，從礦場到市場）的集貨實力，每年舉辦展覽為台灣藏家帶來各式珍稀珠寶。今年延展出匯集近七億的珍稀白鑽與彩鑽焦點為重達53.11克拉D色頂級心型名鑽賴索托之星（Star of Lesotho），以及一枚來自阿蓋爾礦區的一克拉的罕見紅鑽。

賴索托之星原石重達123克拉，是2004年於非洲著名的賴索托萊辛（Letšeng）礦場開採到本世紀第二大心型命名鑽石。後由英國著名珠寶商格拉夫（Graff）購入並切割成53.11 克拉 D color頂級心型鑽石。賴索托之星被美國寶石研究院評定擁有極優異的拋光與對稱性，並保留了原石的稱號，並擁有GIA出版專著報告。鑽石銀行更特別為台灣藏家向GIA爭取傳奇之星的重新命名權，買家同時可擁有GIA為其新名出版的專書。

展覽焦點還包括為一件鑲嵌逾20克拉的水滴型切割白鑽的卡地亞（Cartier）骨董鑽戒，兩側搭配上風箏型切割的配鑽；一枚罕見的一克拉紅鑽，來自已於2020 年底正式封礦的阿蓋爾礦區，近年來身價更因此扶搖直上，市場價值一年內上漲超過 15%。

頂稀彩鑽系列。圖／ 鑽石銀行提供
頂稀彩鑽系列。圖／ 鑽石銀行提供
53.11克拉世紀傳奇名鑽-賴索托之星。圖／ 鑽石銀行提供
53.11克拉世紀傳奇名鑽-賴索托之星。圖／ 鑽石銀行提供
7.68祖母綠切割鑽石戒指。圖／ 鑽石銀行提供
7.68祖母綠切割鑽石戒指。圖／ 鑽石銀行提供
53.11克拉世紀傳奇名鑽-賴索托之星。圖／ 鑽石銀行提供
53.11克拉世紀傳奇名鑽-賴索托之星。圖／ 鑽石銀行提供
10克拉金鑽戒指。圖／ 鑽石銀行提供
10克拉金鑽戒指。圖／ 鑽石銀行提供
超過1克拉紅鑽全世界不到20顆。圖／ 鑽石銀行提供
超過1克拉紅鑽全世界不到20顆。圖／ 鑽石銀行提供
53.11克拉世紀傳奇名鑽-賴索托之星。圖／ 鑽石銀行提供
53.11克拉世紀傳奇名鑽-賴索托之星。圖／ 鑽石銀行提供

鑽石 珠寶 非洲

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