優人神鼓挑戰5G異地共演 「轉山」將金瓜石送上兩廳院

國家戲劇院舞台降下暴風雪，優人們舉步維艱、幾乎傾倒在風雪之中。此時象徵內在力量的「蓮師」以5G投影的方式出現，為困頓不安的人們加持。雖然隔著舞台，觀眾仍可聽到風聲雨聲、感受到蓮師的衣袂飄飄，甚至聞到山谷的氣息。這是優人神鼓「轉山」的經典場景，利用5G科技的零時差傳輸特性，將金瓜石地質公園本山礦場的實境演出畫面，遠端傳送到戲劇院舞台。

優人神鼓今天於國家戲劇院舉行年度創作《轉山》世界首演。明、後(9月3日與4日)兩天下午的演出場次，將以「5G傳輸、異地共演」的形式進行。利用5G科技的零時差傳輸特性，將金瓜石地質公園本山礦場的實境演出畫面，同步傳送到戲劇院舞台，和在舞台上的優人一起演出。等於將金瓜石的山光與風聲送到市中心。

「轉山」靈感來自於2002年創辦人劉若瑀、藝術總監黃誌群，親率全團遠赴西藏轉山的經歷。人們相信繞著神山轉行可以洗滌一生罪孽，也視其為對大自然及神山敬畏的具體表現。優人神鼓走過這趟神聖之旅，高山缺氧寸步難行，冰封大雪無處遮掩，靠風馬旗護佑，棲身崖壁熬過雪茫刺骨不見五指的黑夜，所觸所感烙印心性成為「轉山」創作泉源。

優人神鼓創辦人劉若瑀回憶，當時優人神鼓全團到西藏轉山，走到海拔3000公尺時雙腳可說是寸步難行，但卻在走到了海拔5500公尺的時候，剎那間身體突然感覺如履平地。「這讓我一直思考：到底生命從哪裡來？我們存在的價值核心又是什麼？」這個疑問也成為「轉山」的創作來源與動機，希望藉著金瓜石地質公園礦場場景的異地共演，將優人經驗過的生命狀態呈現給觀眾。

「山不轉路轉，路不轉人轉，人不轉念轉，念不轉心轉，心不轉，則隨緣當下而轉。」優人神鼓藝術總監黃誌群表示，5G如同觀想「將不同的時空連在一起」。5G技術有太多不可預測的未知，此一未知感「非常當下，也很真實。」，呼應「轉山」藏傳密宗修行的方法。

●「轉山」演出詳情請至OPENTIX售票網站 ，或電洽優人神鼓02-29388188。