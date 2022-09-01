麥卡倫攜手賓利汽車 首創未來概念威士忌Horizon

汽車界有「概念車」，那麼，威士忌界也有「概念酒」嗎？有的。麥卡倫單一麥芽威士忌與英國頂尖汽車製造商賓利汽車（Bentley Motors）跨界合作，搶先亮相將在2023年夏季正式推出的「麥卡倫Horizon原型」，顛覆過往對直立式酒瓶想像，麥卡倫水平視界採用罕見的180度旋轉造型玻璃瓶，無須底座可平穩站立，並選定台灣作為亞太區第一個揭曉展示原型實品的國家。

「麥卡倫Horizon原型」創新的風貌歸功於兩大百年品牌強勢合作，麥卡倫擅長運用特殊材質設計，揉合傳統工藝與創新材料，輔以尖端技術支援；而重視細節的賓利汽車融入大膽前衛風格與水平流線型設計，完美體現出雙方對空間與時間的精準掌握，更將頂尖工藝及創意展現地淋漓盡致。

麥卡倫全球創意總監Jaume Ferras表示：「麥卡倫自汽車業汲取靈感，透過創新的視覺設計與概念開發，發展出『麥卡倫Horizon原型』，成為近200年品牌史中最獨特的合作之一。」

此外，由於永續是麥卡倫與賓利合作計畫的關鍵要素，並且為了同時向麥卡倫品牌基石六大標柱致敬，全新概念的「麥卡倫Horizon」以玻璃、木、銅、鋁、皮革與威士忌等六大環保綠材質設計，創造出絕佳的品牌體驗與創意無限的新產品。

「麥卡倫Horizon」的瓶身製作，從升級回收、材料再利用著手，讓環保落實在產品中，包括麥卡倫舊釀酒廠廢棄小型蒸餾器回收的銅材、賓利汽車製造過程回收的鋁材、回收再利用的木材、可回收玻璃與碳中和皮革等，融合以上元素打造超越傳統價值，擁抱大自然的新奢華，實踐在創造奢華與保護地球之間的永續諾言。