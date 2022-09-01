獻給專情酒鬼！臺虎精釀「青甘寶貝」神還原甘蔗青茶

臺虎精釀再度推出搶手新品，以在地臺灣味系列「青甘寶貝」神還原甘蔗青茶；此外，應景中秋佳節月圓柚香秋意濃的日常系列「再見柚子淡艾爾」也好評再上市，為團圓賞月烤肉趴超前部署。

在地臺灣系列以臺灣傳統風味為靈感，玩遍古早味，用最接地氣的滋味神還原味蕾的台式記憶；此次推出的「青甘寶貝」瓶身酒標延續在地臺灣系列的臺味復古設計，以大膽撞色搭配懷舊風格，不只吸睛效果十足，話題性更足，可說是獻給專情酒鬼的純愛小夥伴，告白自用兩相宜。

「青甘寶貝」選用生津止渴的甘蔗，細心剔除甘蔗纖維渣渣的口感，輔以透心涼的圓潤青茶，狹帶甘醇茶韻的清香在舌尖交融，伴隨輕盈酒精度帶出細緻甘甜，清新典雅不膩口，是款讓人捨不得喝完、想捧在手心細細啜飲的心肝寶貝。

「再見柚子淡艾爾」用果香當作前奏，尾韻暗藏柚皮的微苦微麻，喝起來既討喜又不無聊。淡雅細緻的黃金柚果香結合麥芽香甜，帶出柚皮的清爽苦韻，特別適合小酌解膩，避免烤肉吃太多口乾舌燥。

「青甘寶貝」將於9月3日（六）上市，購買可至7-Eleven、Jasons Market、Mia C'bon Market、city super、誠品。「再見柚子淡艾爾」則自9月7日（三）起，可在全家便利商店、神農市場選購。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康