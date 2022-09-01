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家樂福中秋烤肉豪華開趴 10款澎湃肉品組合2千有找
中秋烤肉節倒數計時，眼看新一波疫情又蠢蠢欲動，讓許多民眾今年依舊選擇在家烤肉，也隨之帶來一波「精緻烤、奢華烤」的新商機。家樂福表示，去年銷售TOP 10品項中，光美國牛單品就搶下5個名額，中秋期間冷藏牛小排燒烤片銷售更是成長6.5倍，今年趁勢強推CAB美國安格斯無骨牛小排，再加上近年新興的韓式烤肉，以及經典的日式烤肉風格，家樂福都透過食材、醬料、醃料、香料，搭配特色飲品，為消費者帶來更多樣化的豐富選擇。
家樂福線上購物推出限定販售超值8.3折「在家烤肉組」，原價2,408元，特價只要1,999元，內含日本和牛雪花燒烤片、美國帶骨牛小排、台灣霜降豬肉、澳洲小羊戰斧、舒康雞雞胸肉片、土雞翅、土雞七里香串等10款肉品一次入手，大口吃肉超滿足。家樂福家速配輸入折扣碼「烤肉速配」即可享有消費888元折扣88元優惠。除了各式肉品、海鮮、醬料，台式餐前麵包更是不可或缺的烤肉好夥伴，購買時看到「AA無添加驗證標章」藍色小圓圈標章，像是家樂福AA無添加麵包、方型白吐司、小餐包都是肉肉的好搭擋，吃得更安心。另外像是新鮮生菜、文旦等，也是烤肉時一定要一起備齊的解膩法寶。
近期家樂福還推出義大利生活美學品牌SMEG會員專屬換購，讓烤肉趴不只購買生鮮食材、調味品、飲品，還可把握機會集點換購料理界夢幻逸品SMEG刀具與鍋具，讓餐桌美學更升級。
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