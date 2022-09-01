快訊

何如芸宣告「自由」了！離婚美侖飯店少東官司3年多終落幕

真實身分曝光！她用16字名登記參選嘉義市議員 政見設性專區

威力彩頭獎17連摃 下期獎金上看「5.4億元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Lush進軍信義區 40坪大店用回收木材打造還設派對專區

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Lush全台第二間店，進駐信義區，以大量植栽打造。圖／Lush提供
Lush全台第二間店，進駐信義區，以大量植栽打造。圖／Lush提供

在今年重返台灣的Lush嵐舒，日前首間店開設於京站，而第二家分店直接進駐信義區，以回收木材作為店內家具佈置，減少浪費之餘，還有獨特的派對專區，塑造出Lush嵐舒的歡樂形象，即日起至9月4日還推出品牌拍貼機，果昔腳踏車等。

Lush信義店營業面積40坪，以大量的綠色植栽打造，傳遞出大自然與人類和諧共生的概念，採用回收木材裝潢，減少浪費。內部陳列部分，以護髮與護膚、沐浴和禮物系列分成三大專區，並配備「獨立派對空間」，一走進店內，能隨時享受歡快的派對氛圍，並提供客製化各類型派對的貼心服務。

慶祝開幕，即日起至9月4日，將Lush拍貼機搬入信義店內，可以踩著果昔腳踏車，替顧客記錄下意義非凡的逛店體驗，還能自己製作新鮮手工藍莓面膜。

Lush全台第二間店，進駐信義區，以回收木材打造家具。圖／Lush提供
Lush全台第二間店，進駐信義區，以回收木材打造家具。圖／Lush提供
Lush全台第二間店，進駐信義區。圖／Lush提供
Lush全台第二間店，進駐信義區。圖／Lush提供
Lush全台第二間店，進駐信義區，創造派對專區。圖／Lush提供
Lush全台第二間店，進駐信義區，創造派對專區。圖／Lush提供

派對 腳踏車 沐浴

延伸閱讀

單手胡鬧廚房！Steam免費多人派對《獨臂神廚》極度好評 4人混沌出餐破壞友誼小船

嘉市光織影舞展 將推半小時1場的Disco派對光影秀

網家 設「立陶宛館」專區

澎湖吉貝沙尾派對婚禮 999秒花火見證愛情

相關新聞

獻給專情酒鬼！臺虎精釀「青甘寶貝」神還原甘蔗青茶

臺虎精釀再度推出搶手新品，以在地臺灣味系列「青甘寶貝」神還原甘蔗青茶；此外，應景中秋佳節月圓柚香秋意濃的日常系列「再見柚...

家樂福中秋烤肉豪華開趴 10款澎湃肉品組合2千有找

中秋烤肉節倒數計時，眼看新一波疫情又蠢蠢欲動，讓許多民眾今年依舊選擇在家烤肉，也隨之帶來一波「精緻烤、奢華烤」的新商機。...

Lush進軍信義區 40坪大店用回收木材打造還設派對專區

在今年重返台灣的Lush嵐舒，日前首間店開設於京站，而第二家分店直接進駐信義區，以回收木材作為店內家具佈置，減少浪費之餘...

混搭才是王道！GUESS新裝結合校園、野營元素 讓人穿出最潮造型

休閒品牌GUESS本就擅長「校園」風格的營造，但迎接秋季到來，還特別加入了熱門關鍵字「野營」元素，完成了這季系列。而LEVI'S則再次跟丹麥品牌Ganni合作，在夏季的尾聲推出以大自然之母為題材的聯名系列商品 。

6大香港美食印象 遊子眷戀雲吞、遊客難忘燒臘

據說，在香港眾美食中，最讓遊子掛心的滋味，就是雲吞；而熱愛香港的你，最難忘想念的是什麼？最新出爐、在台首次舉辦的「香港1...

2022日內瓦鐘表日Geneva Watch Days 獨立鐘表秀創意

雖然世界很煩、但你要很可愛，雖然世界都追求普世的認可、但你可以選擇走自己的路。2022年的日內瓦鐘表日（Geneva W...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。