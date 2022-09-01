Lush進軍信義區 40坪大店用回收木材打造還設派對專區

在今年重返台灣的Lush嵐舒，日前首間店開設於京站，而第二家分店直接進駐信義區，以回收木材作為店內家具佈置，減少浪費之餘，還有獨特的派對專區，塑造出Lush嵐舒的歡樂形象，即日起至9月4日還推出品牌拍貼機，果昔腳踏車等。

Lush信義店營業面積40坪，以大量的綠色植栽打造，傳遞出大自然與人類和諧共生的概念，採用回收木材裝潢，減少浪費。內部陳列部分，以護髮與護膚、沐浴和禮物系列分成三大專區，並配備「獨立派對空間」，一走進店內，能隨時享受歡快的派對氛圍，並提供客製化各類型派對的貼心服務。