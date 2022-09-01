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混搭才是王道！GUESS新裝結合校園、野營元素 讓人穿出最潮造型

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
GUESS以自然元素為靈感，融入帶有秋日氣息的色調，巧妙運用到整個系列的設計中，呈現了一道色彩濃厚的原野風。
GUESS以自然元素為靈感，融入帶有秋日氣息的色調，巧妙運用到整個系列的設計中，呈現了一道色彩濃厚的原野風。

休閒品牌GUESS本就擅長「校園」風格的營造，但迎接秋季到來，還特別加入了熱門關鍵字「野營」元素，完成了這季系列。而LEVI'S則再次跟丹麥品牌Ganni合作，在夏季的尾聲推出以大自然之母為題材的聯名系列商品 。

這一季，GUESS Original以自然元素為靈感，融入帶有秋日氣息的色調，巧妙運用到整個系列的設計中，呈現了一道色彩濃厚的原野風。主打野外休閒，因此形象照也特別規劃了露營元素在其中，提供包括洗水牛仔外套、牛仔褲，圓領衫和T恤等潮流單品。透過藍、綠、咖啡的色系，輔以黃色等活力配色為點綴，凸顯了GUESS為人熟悉的復古調性。不僅如此，品牌拿手的校園風同樣沒缺席，利用燈芯絨棒球服外套加入大地色調；深色洗水色調為新款牛仔外套增添一種懷舊濾鏡般效果，背部刺繡則呼應戶外休閒，帶來滿滿秋季氛圍。

LEVI'S則再次跟丹麥品牌Ganni合作，在夏季的尾聲推出以大自然之母為題材的聯名系列商品 。圖／LEVI'S提供
LEVI'S則再次跟丹麥品牌Ganni合作，在夏季的尾聲推出以大自然之母為題材的聯名系列商品 。圖／LEVI'S提供

秉持品牌環保核心精神並受到清新園藝吸引的LEVI'S再次與Ganni合作，以55%以上認證有機棉料，和採用礦、植物的節水色染技術，製成聯名系列服飾。因此八件單品有著柔和的淡紫、粉黃或是粉紅等色彩，搭配寬身的舒適版型，讓女孩們不論是在家中花園或是城市裡各處穿著都相同自在，這系列同時也是雙品牌強調包容多元性以及提倡永續的觀點呈現。

LEVI'S ＸGanni聯名系列夢幻紫色襯衫11,000元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S ＸGanni聯名系列夢幻紫色襯衫11,000元。圖／LEVI'S提供

GUESS Original系列棉褲2,990元。圖／GUESS提供
GUESS Original系列棉褲2,990元。圖／GUESS提供

LEVI'S ＸGanni聯名系列翻領棗紅西部洋裝12,000元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S ＸGanni聯名系列翻領棗紅西部洋裝12,000元。圖／LEVI'S提供

GUESS Original系列圓領上衣2,990元。圖／GUESS提供
GUESS Original系列圓領上衣2,990元。圖／GUESS提供

GUESS Original系列條紋女裝上衣2,290元。圖／GUESS提供
GUESS Original系列條紋女裝上衣2,290元。圖／GUESS提供

LEVI'S ＸGanni聯名系列三角洋裝11,000元。圖／LEVI'S提供
LEVI'S ＸGanni聯名系列三角洋裝11,000元。圖／LEVI'S提供

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