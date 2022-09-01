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6大香港美食印象 遊子眷戀雲吞、遊客難忘燒臘

聯合報／ 記者羅建怡／專題即時報導
大班樓的「雞油花雕蒸花蟹配陳村粉」。圖／高琹雯提供
大班樓的「雞油花雕蒸花蟹配陳村粉」。圖／高琹雯提供

據說，在香港眾美食中，最讓遊子掛心的滋味，就是雲吞；而熱愛香港的你，最難忘想念的是什麼？最新出爐、在台首次舉辦的「香港100盤」，邀請10位跨領域評審，評選出過去一年內最想吃的香港10盤菜，這百盤精選佳餚，我們將其類分「6大香港美食印象」，分別是雲吞、生猛海鮮、粥品、燒臘燒鵝、FINE DINING與甜點，含括中西古今，也展現了香港美食的多元面向。

質感青年刊物《500輯》繼2021年邀集50位跨界名人評審，評選出第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」後，今年緊接著推出「香港100盤」，評審團名單包括美食家王瑞瑤、徐天麟、高琹雯（Liz）、張聰，還有來自娛樂與文創產業界的陳柏霖、莎莎與劉峻緯，以及主廚職人林泉、鄔海明、謝文。

●雲吞麵 簡單卻不簡單

被稱作「簡單卻不簡單」的雲吞麵，在香港可說是百花齊放，風味各有不同，雲吞有大有小，湯底有濃有淡，「麵」更有天壤之別。「雲吞麵」在百盤中摘下5盤，台灣人最熟悉的麥奀記獨摘2盤，美食家張聰直指「只此一家，麵身爽滑有勁，雲吞個子纖細優雅，湯底清鮮。」藝人莎莎則推薦正斗的鮮蝦雲吞麵；名廚謝文則投「好到底麵家」，「他們自己做麵，堅持不用鹼水，麵體還是一樣Q彈，我特別喜歡他們的蝦籽麵，是香港非常有名的老字號。」

●生猛海鮮 避風塘炒蟹上榜

香港美食印象之二，是許多遊客也最愛的「生猛海鮮」。「香港100盤」中，與海味相關的「蝦蟹類」摘下12盤、「魚」獨得3盤。大班樓的「雞油花雕蒸花蟹配陳村粉」一菜摘3盤，高琹雯說，「用雞油帶出花蟹的鮮味，花雕酒融合花蟹的醬汁裹上陳村粉是一絕」。

VEA的「脆皮海參釀花蟹」也有兩盤，台灣旅客喜愛的橋底辣蟹「避風塘炒蟹」也上榜。同樣是台灣旅客愛店的鏞記酒家，店內一道「禮雲子琵琶蝦」入選，還有尖沙咀天香樓的「蟹粉拌麵」。

●粥品 成了今日香港標誌

香港人兒時記憶的「粥品」，也成為今日香港標誌。「香港100盤」入選的粥品有7盤，新興棧食家的「生滾魚腩魚嘴粥」就摘兩盤，名廚鄔海明說，「真心推薦，我從小食到大」。徐天麟推薦半島酒店的「菜乾豬骨粥」。劉峻緯點名靠得住的「心肝寶貝粥」；莎莎一試難忘的味道則是新興食家的「豬骨菜粥」。

●燒臘燒鵝 老店名店入選

若論及遊客之於香港的美食印象，首先浮現腦海的多半是油香鹹美的「燒臘燒鵝」。此次入選的都是老店名店，像是蛇王芬的「臘味糯米飯」、「雙腸飯」、「鴨肝腸」，謝文就形容「他們的肝腸很新鮮，沒腥味也不柴，肥瘦比例抓得很好，可以說是香港最近十年以來品質最好的肝腸。」

還有台灣人不陌生的太興燒臘飯、龍景軒的叉燒，以及新榮記的烤鴨，金棠燒鵝的「琵琶鵝」則是張聰口中「燒鵝界的勞斯萊斯」。讓鄔海明捨不得吞下的美味，來自一樂燒鵝的「燒鵝髀瀨粉」，王瑞瑤也愛它的「燒鵝脾飯」，林泉更稱其燒鵝「就是香港第一」。

●Fine Dining Amber摘星14年

「Fine Dining」一詞意味著精緻餐飲，走在飲食潮流最前端的香港，此類飲食更是多元創新、中西融合。Ta Vie的「海膽義大利麵」，高琹雯認為是主廚佐藤秀明的極簡之作；同樣知名的Amber，以創新手法烹飪法式菜餚，連續14年摘得米其林二星殊榮。

●甜品 台港饕客挑上15盤

來到香港，總得吃些港點、甜品。百盤中港點入選僅4盤，但各具特色，像是徐天麟選了合益泰的「齋腸粉」、香港師傅謝文投給元朗王子飯店的「蟹黃燒賣」。至於台港饕客都愛的甜品則有15盤，包括老店敏華冰廳的酥皮蛋塔、太興冰鎮奶茶、翠華茶餐廳的奶油豬仔包、恭和堂的龜苓膏，對台灣旅客來說，都是熟悉好味道。

Amber的「Uni with Cauliflower ,Lobster Jello and Caviar」圖／Amber提供
Amber的「Uni with Cauliflower ,Lobster Jello and Caviar」圖／Amber提供
新榮記的烤鴨皮脆味美。圖／高琹雯提供
新榮記的烤鴨皮脆味美。圖／高琹雯提供
麥奀記 (忠記) 麵家。圖／港旅局提供
麥奀記 (忠記) 麵家。圖／港旅局提供
新興棧食家的「生滾魚腩魚嘴粥」。圖／鄔海明提供
新興棧食家的「生滾魚腩魚嘴粥」。圖／鄔海明提供
恭和堂龜苓膏。圖／港旅局提供
恭和堂龜苓膏。圖／港旅局提供

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