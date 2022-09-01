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2022日內瓦鐘表日Geneva Watch Days 獨立鐘表秀創意
雖然世界很煩、但你要很可愛，雖然世界都追求普世的認可、但你可以選擇走自己的路。2022年的日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）正在日內瓦舉辦中，包含20多個品牌都參與其中，而非屬集團、獨立經營的製表品牌更在此間崢嶸頭角、展現奇異的時間創意。
MB&F今年推出了Legacy Machine SE EVO新作，表款使用冰晶藍（Skyblue）主夾板、板岩灰面盤，以及開放式的計時積時盤。Stephen McDonnell專為MB&F研發之機芯是表款最大亮點：開放式的面盤上讓人看到分離式擒縱系統、懸浮在面盤上的平衡擺輪，以及搭配雙發條盒，訂價278萬元；URWERK則從紫色為靈感，從小丑、黑豹、各種漫威或DC漫畫中的超級人物中得到靈感，帶來一款UR-100V UltraViolet腕表；表款捨棄傳統的指針、帶來品牌經典的漫遊衛星時間顯示，並使用品牌的新款自製12.02卡羅素機芯，訂價202萬元。
Hautlence則再度帶來品牌經典的「漫遊小時」腕表Vaga-bonde Series 4，但設計風格上更為簡潔。面盤中間交疊的四個圓形，其中最內圈的時間轉盤將以60、45、30、15與00，顯示當下時間；而交疊的最內圈則有一小窗，顯示所在的當下小時，簡約而直觀。B30自動上鍊機械機芯具備漫遊小時與分鐘功能，同時並可在透明的後底蓋中看見品牌標誌出現在自動盤上，全球限量28只，訂價則為101萬元。
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