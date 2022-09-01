2022日內瓦鐘表日Geneva Watch Days 獨立鐘表秀創意

雖然世界很煩、但你要很可愛，雖然世界都追求普世的認可、但你可以選擇走自己的路。2022年的日內瓦鐘表日（Geneva Watch Days）正在日內瓦舉辦中，包含20多個品牌都參與其中，而非屬集團、獨立經營的製表品牌更在此間崢嶸頭角、展現奇異的時間創意。

MB&F今年推出了Legacy Machine SE EVO新作，表款使用冰晶藍（Skyblue）主夾板、板岩灰面盤，以及開放式的計時積時盤。Stephen McDonnell專為MB&F研發之機芯是表款最大亮點：開放式的面盤上讓人看到分離式擒縱系統、懸浮在面盤上的平衡擺輪，以及搭配雙發條盒，訂價278萬元；URWERK則從紫色為靈感，從小丑、黑豹、各種漫威或DC漫畫中的超級人物中得到靈感，帶來一款UR-100V UltraViolet腕表；表款捨棄傳統的指針、帶來品牌經典的漫遊衛星時間顯示，並使用品牌的新款自製12.02卡羅素機芯，訂價202萬元。