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休閒時尚型男必備 FENDI Faster高雅復古慢跑鞋

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2022-23秋冬男裝系列FENDI Faster休閒運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2022-23秋冬男裝系列FENDI Faster休閒運動鞋。圖／FENDI提供

一雙時髦的休閒運動鞋是時尚男性不可或缺的重要配件。FENDI 2022-23秋冬推出更酷帥有型、深具FENDI特色的Faster運動鞋，融入街頭風格美學，採用經典跑鞋外型，材料和線條注入創新細節，結合FENDI的經典設計密碼，完美結合傳統與現代。

鞋身外裝飾拉長的橡膠材質FF logo圖案，為鞋面增添一股高級的運動感；精心混合使用的網眼布料、高科技布料及牛巴戈皮，讓整體散發出復古氣息。FENDI招牌的菸草色及棕色緹花材質FF logo圖案貫穿鞋面、鞋帶和鞋舌，一路延伸到鞋底。上面的透明橡膠材質有助於打造出動態橡膠鞋底的創新結構，因此穿起來格外輕盈舒適。鞋尖上的立體FF logo圖案與鞋舌上的FENDI標籤，更添摩登酷勁。

FENDI Faster運動鞋提供多種搭配度高的色彩選擇：白色和米色鞋款，搭配菸草色及棕色緹花材質FF logo圖案；全黑與金屬灰色款式，採用具光澤感及光滑手感的塗層科技布料，而白色鞋款則是搭配特殊的白色緹花材質FF logo圖案。

FENDI Faster休閒運動鞋，36,500元。圖／FENDI提供
FENDI Faster休閒運動鞋，36,500元。圖／FENDI提供
FENDI Faster休閒運動鞋，36,500元。圖／FENDI提供
FENDI Faster休閒運動鞋，36,500元。圖／FENDI提供
FENDI 2022-23秋冬男裝系列FENDI Faster休閒運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2022-23秋冬男裝系列FENDI Faster休閒運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2022-23秋冬男裝系列FENDI Faster休閒運動鞋。圖／FENDI提供
FENDI 2022-23秋冬男裝系列FENDI Faster休閒運動鞋。圖／FENDI提供

FENDI 菸草

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