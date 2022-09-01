繼光香香雞「咖波聯名口罩」免費送！口罩盒還能玩桌遊

9月到來，許多新品優惠也紛紛出爐。繼之前推出多款聯名週邊後，繼光香香雞再度攜手貓貓蟲咖波，推出4款「聯名口罩」，消費滿額就可讓粉絲帶回家，甚至連口罩盒，都可化身桌遊讓粉絲同樂。至於甜點品牌「奶油山丘」，則是推出5款全新的「老奶奶蛋糕」，並且開設微風北車店。為慶祝新品新店登場，可享「老奶奶蛋糕第2件5折」的優惠。

即日起，凡至繼光香香雞門市消費滿350元，就可獲得「繼光香香雞×貓貓蟲咖波」的限量聯名口罩1盒（同款，共3片），共有4種不同的款式，採隨機出貨。另外口罩外盒也設計成「互動式桌遊」，打開後可搭配咖波聯名貼紙，進行一場趣味遊戲冒險。另外針對中山旗艦店，還額外推出獨家活動，購買指定套餐，就加碼贈送「咖波明信片」1組，送完為止。除了滿額贈活動，9月1日至9月28日活動期間，加入香繼光集團的新會員，消費滿200元即可以49元優惠價，加購原價99元的口罩1盒，限加購1次。