聽新聞
test
0:00 / 0:00
繼光香香雞「咖波聯名口罩」免費送！口罩盒還能玩桌遊
9月到來，許多新品優惠也紛紛出爐。繼之前推出多款聯名週邊後，繼光香香雞再度攜手貓貓蟲咖波，推出4款「聯名口罩」，消費滿額就可讓粉絲帶回家，甚至連口罩盒，都可化身桌遊讓粉絲同樂。至於甜點品牌「奶油山丘」，則是推出5款全新的「老奶奶蛋糕」，並且開設微風北車店。為慶祝新品新店登場，可享「老奶奶蛋糕第2件5折」的優惠。
即日起，凡至繼光香香雞門市消費滿350元，就可獲得「繼光香香雞×貓貓蟲咖波」的限量聯名口罩1盒（同款，共3片），共有4種不同的款式，採隨機出貨。另外口罩外盒也設計成「互動式桌遊」，打開後可搭配咖波聯名貼紙，進行一場趣味遊戲冒險。另外針對中山旗艦店，還額外推出獨家活動，購買指定套餐，就加碼贈送「咖波明信片」1組，送完為止。除了滿額贈活動，9月1日至9月28日活動期間，加入香繼光集團的新會員，消費滿200元即可以49元優惠價，加購原價99元的口罩1盒，限加購1次。
主打手工捲法的奶油毛線球、歐風優格塔的「奶油山丘Butter Mountain」，繼首店插旗板橋大遠百後，此次再於微風台北車站開設第2間門市，同時推出新品「老奶奶蛋糕系列」。包括有經典原味、青檸葡萄、西瓜草莓、蜜桃芒果、貝里斯可可口味的老奶奶蛋糕，單個109～189元，吃得到新鮮水果、特製糖霜等配料，不僅適合作為點心品嚐，也適合當作車站伴手禮。為慶祝新店與新品登場，即日起至9月30日期間，老奶奶蛋糕系列可享第2件5折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言