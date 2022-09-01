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LISA甜笑秀冷豔愛包反差萌！CELINE翻新經典

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包，12萬5,000元。圖／CELINE提供

CELINE品牌大使、韓國天團BLACKPINK成員LISA與美國超模Kaia Gerber近期都在社群上分享了自己拎CELINE全新衍縫鍊條肩背包 Matelassé Monochrome的個性穿搭。今年秋冬是這款經典第七度亮相於秀場，是DANS PARIS WINTER 22系列的重要元素。本季秋冬新系列象徵著向更冷艷的美學轉變，並為CELINE皮件系列引進了一個新的標誌

全新衍縫鍊條肩背包有CELINE金屬字樣，採用山羊皮革和全新的長方形絎縫圖形，帶有平滑光澤表面，包包內襯也使用小羊皮，整體率性的風格，呼應本季時裝秀剪影的冷酷態度。包款採用長型鍊帶穿過兩個孔眼，提供長肩背的選擇。本季共提供3種搭配度極高的顏色：黑色、裸色和棕褐色。銀色金屬設計為黑身包款更增添了冷豔感。

CELINE 2022秋冬秀上出現的Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
CELINE 2022秋冬秀上出現的Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
Lisa拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
Lisa拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
Lisa與KAIA GERBER拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
Lisa與KAIA GERBER拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
Lisa拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
Lisa拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
CELINE Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包，12萬5,000元。圖／CELINE提供
KAIA GERBER拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
KAIA GERBER拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
CELINE 2022秋冬秀上出現的Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供
CELINE 2022秋冬秀上出現的Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供

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