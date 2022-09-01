LISA甜笑秀冷豔愛包反差萌！CELINE翻新經典

CELINE品牌大使、韓國天團BLACKPINK成員LISA與美國超模Kaia Gerber近期都在社群上分享了自己拎CELINE全新衍縫鍊條肩背包 Matelassé Monochrome的個性穿搭。今年秋冬是這款經典第七度亮相於秀場，是DANS PARIS WINTER 22系列的重要元素。本季秋冬新系列象徵著向更冷艷的美學轉變，並為CELINE皮件系列引進了一個新的標誌。

全新衍縫鍊條肩背包有CELINE金屬字樣，採用山羊皮革和全新的長方形絎縫圖形，帶有平滑光澤表面，包包內襯也使用小羊皮，整體率性的風格，呼應本季時裝秀剪影的冷酷態度。包款採用長型鍊帶穿過兩個孔眼，提供長肩背的選擇。本季共提供3種搭配度極高的顏色：黑色、裸色和棕褐色。銀色金屬設計為黑身包款更增添了冷豔感。 CELINE 2022秋冬秀上出現的Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供 Lisa拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供 Lisa與KAIA GERBER拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供 Lisa拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供 CELINE Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包，12萬5,000元。圖／CELINE提供 KAIA GERBER拎CELINE 2022冬季Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供 CELINE 2022秋冬秀上出現的Matelassé Monochrome衍縫鍊條肩背包款。圖／CELINE提供