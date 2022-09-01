瞄準社會新鮮人、大學生們的新行頭 Charles & Keith和Kipling都準備好了

九月到來，不只是大學生開學，也是許多新鮮人進入職場的旺季。給人第一眼好印象或是替自己打氣加油，用心於造型是不可缺少的。因此時尚品牌Charles & Keith、Kipling都瞄準了以上族群，推出好入手又充滿個性的時髦袋包、鞋履，搭配出個人特色。

Kipling二度和可愛風格女王的設計師Anna Sui合作，在黑色袋包上利用金色線條勾勒玫瑰圖紋。圖／Kipling提供

針對即將進入校園的新鮮人，或是為將來職場生活做準備的準畢業生，時尚品牌Charles & Keith認為想要以簡單的造型，營造出學院風或是書卷氣，那麼經典Gabine馬鞍包便是最佳搭配幫手；金屬 D字釦襯托出優雅氣質，卻又細節滿滿。而Balta釦環大托特包，跳色的內裡與釦環讓造型簡約的托特包多了一抹活力朝氣感。除了包款之外，擁有丹寧格紋搭配厚底設計的Stevie 休閒鞋，穿上能創造拉長身高比例視覺。以柔沙色與白色為主的厚底高筒休閒鞋，拼接出清新自在的感覺，為造型帶來率性感。

源自比利時的Kipling二度和可愛風格女王的設計師Anna Sui合作，在黑色袋包上利用金色線條勾勒玫瑰圖紋，既是設計師的最愛，還帶出了奢華感。同時，象徵Anna Sui品牌的蝴蝶元素，取代過去的猩猩圖騰吊飾。而且包款內裡，則以Anna Sui招牌紫色線條鋪底設計，並繡有限量聯名系列特殊Logo。系列中的船型大容量AMELA手提包，可輕鬆裝入13吋筆電、平板、文具，正適合上班或求學使用。

Charles & Keith Stevie休閒鞋2,390元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith厚底高筒休閒鞋2,890元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith Gabine水桶包1,690元。圖／Charles & Keith提供