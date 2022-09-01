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The North Face邀消費者一同撒「野」！踩機能新鞋征服戶外運動

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
從即日起到9月11日為止，The North Face選在新光三越百貨A11館前，設置了VECTIV拉力越野站。記者曾智緯／攝影
從即日起到9月11日為止，The North Face選在新光三越百貨A11館前，設置了VECTIV拉力越野站。記者曾智緯／攝影

在去年The North Face（簡稱TNF）首度把3D承托板運用於VECTIV系列競速越野跑鞋，獲得專業選手的一致好評。而今年，為了讓消費者更了解鞋款特色，以及如何克服險惡地形，品牌特別打造了首座期間限定VECTIV拉力越野站，不僅展示全系列產品，還能親自體驗穿上鞋履踩在岩石的腳感。

在剛結束超級越野賽事UTMB中，TNF今年新款的VECTIV系列競速越野跑鞋，再度受到參賽者肯定。特別是FLIGHT VECTIV X ELVIRA拉力越野鞋，柔韌的回彈效果營造出穩定性，能夠在保護足部的同時，以最大限度保證跑者的穩定步伐和配速。因此，TNF便以此為概念，選在新光三越百貨A11館前，從即日起到9月11日為止，設置了VECTIV拉力越野站。仿造真正的賽車維修站形式來設計，當中最搶眼就是放大版本的3D承托板，如同F1賽車一般懸空架於空間裡，透過立體解構形式，讓消費者輕易並快速了解，包括透氣性、推進力和抓地力等特色，呼應「為山路而生」概念。

The North Face的VECTIV拉力越野站，仿造真正的賽車維修站形式來設計，當中最搶眼就是放大版本的3D承托板，如同F1賽車一般懸空架於空間裡。記者曾智緯／攝影
The North Face的VECTIV拉力越野站，仿造真正的賽車維修站形式來設計，當中最搶眼就是放大版本的3D承托板，如同F1賽車一般懸空架於空間裡。記者曾智緯／攝影

除了FLIGHT VECTIV鞋款，VECTIV全系列族還帶來適合輕量越野的VECTIV EXPLORIS FUTURELIGHT鞋，利用大地色防水磨砂皮製成鞋面、並具有卓越抓地力的外底與FUTURELIGHT防水透氣薄膜。以及為女性打造的VECTIV HYPNUM鞋款，有著亮眼白橘撞色，並以更柔軟的中底及承托板加強足部靈活性，增加鞋舌及腳後跟內側墊片厚度，提升穿著舒適性。而戶外運動時，適時補充水分極為重要，因此品牌還為越野跑者準備Flight Race Day Vest 8L技術水袋背心，具有360度反光功能，同時採用簡約設計的束帶系統，配有能快速拿取的軟水壺，毫無後顧之憂。

首座期間限定VECTIV拉力越野站，不僅展示全系列產品，還能親自體驗穿上鞋履踩在岩石的腳感。記者曾智緯／攝影
首座期間限定VECTIV拉力越野站，不僅展示全系列產品，還能親自體驗穿上鞋履踩在岩石的腳感。記者曾智緯／攝影

限定VECTIV拉力越野站，展示全系列產品，還能親自體驗，記者曾智緯／攝影
限定VECTIV拉力越野站，展示全系列產品，還能親自體驗，記者曾智緯／攝影

讓消費者輕易並快速了解，VECTIV系列競速越野跑鞋，包括透氣性、推進力和抓地力等特色，呼應「為山路而生」概念。記者曾智緯／攝影
讓消費者輕易並快速了解，VECTIV系列競速越野跑鞋，包括透氣性、推進力和抓地力等特色，呼應「為山路而生」概念。記者曾智緯／攝影

The North Face VECTIV系列HYPNUM女鞋4,380元。圖／The North Face提供
The North Face VECTIV系列HYPNUM女鞋4,380元。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV系列EXPLORIS FUTURELIGHT LEATHER鞋8,380元。圖／The North Face提供
The North Face VECTIV系列EXPLORIS FUTURELIGHT LEATHER鞋8,380元。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV系列FLIGHT VECTIV X ELVIRA拉力越野鞋。圖／The North Face提供
The North Face VECTIV系列FLIGHT VECTIV X ELVIRA拉力越野鞋。圖／The North Face提供

The North Face Flight Race Day Vest 8L技術水袋背心。圖／The North Face提供
The North Face Flight Race Day Vest 8L技術水袋背心。圖／The North Face提供

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