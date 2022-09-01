The North Face邀消費者一同撒「野」！踩機能新鞋征服戶外運動

在去年The North Face（簡稱TNF）首度把3D承托板運用於VECTIV系列競速越野跑鞋，獲得專業選手的一致好評。而今年，為了讓消費者更了解鞋款特色，以及如何克服險惡地形，品牌特別打造了首座期間限定VECTIV拉力越野站，不僅展示全系列產品，還能親自體驗穿上鞋履踩在岩石的腳感。

在剛結束超級越野賽事UTMB中，TNF今年新款的VECTIV系列競速越野跑鞋，再度受到參賽者肯定。特別是FLIGHT VECTIV X ELVIRA拉力越野鞋，柔韌的回彈效果營造出穩定性，能夠在保護足部的同時，以最大限度保證跑者的穩定步伐和配速。因此，TNF便以此為概念，選在新光三越百貨A11館前，從即日起到9月11日為止，設置了VECTIV拉力越野站。仿造真正的賽車維修站形式來設計，當中最搶眼就是放大版本的3D承托板，如同F1賽車一般懸空架於空間裡，透過立體解構形式，讓消費者輕易並快速了解，包括透氣性、推進力和抓地力等特色，呼應「為山路而生」概念。

The North Face的VECTIV拉力越野站，仿造真正的賽車維修站形式來設計，當中最搶眼就是放大版本的3D承托板，如同F1賽車一般懸空架於空間裡。記者曾智緯／攝影

除了FLIGHT VECTIV鞋款，VECTIV全系列族還帶來適合輕量越野的VECTIV EXPLORIS FUTURELIGHT鞋，利用大地色防水磨砂皮製成鞋面、並具有卓越抓地力的外底與FUTURELIGHT防水透氣薄膜。以及為女性打造的VECTIV HYPNUM鞋款，有著亮眼白橘撞色，並以更柔軟的中底及承托板加強足部靈活性，增加鞋舌及腳後跟內側墊片厚度，提升穿著舒適性。而戶外運動時，適時補充水分極為重要，因此品牌還為越野跑者準備Flight Race Day Vest 8L技術水袋背心，具有360度反光功能，同時採用簡約設計的束帶系統，配有能快速拿取的軟水壺，毫無後顧之憂。

首座期間限定VECTIV拉力越野站，不僅展示全系列產品，還能親自體驗穿上鞋履踩在岩石的腳感。記者曾智緯／攝影

限定VECTIV拉力越野站，展示全系列產品，還能親自體驗，記者曾智緯／攝影

讓消費者輕易並快速了解，VECTIV系列競速越野跑鞋，包括透氣性、推進力和抓地力等特色，呼應「為山路而生」概念。記者曾智緯／攝影

The North Face VECTIV系列HYPNUM女鞋4,380元。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV系列EXPLORIS FUTURELIGHT LEATHER鞋8,380元。圖／The North Face提供

The North Face VECTIV系列FLIGHT VECTIV X ELVIRA拉力越野鞋。圖／The North Face提供