身分證有「0」免費喝飲料 甲文青推「最配燒肉3調飲」

中秋全台燒烤日即將到來，手搖界的檸檬大王「甲文青」來自知名的燒肉城市台中，除盤點在地人必吃的燒肉以外，也創意舉辦身分證賞月活動「雷蒙先生找月亮」，「0」象徵圓圓的月亮，民眾的身分證上有「0」即可享有指定飲品免費喝的優惠。

「雷蒙先生找月亮」活動於9/9~9/11限時3天開跑，於全台甲文青門市出示身分證，有「0」即可享優惠：身分證字號有一個0，指定品項購買第四杯0元； 兩個0指定品項購買第三杯0元；三個0指定品項購買第二杯0元。

指定飲品為甲文青「解油膩手搖飲TOP 3」，搭配多汁的烤肉，最能達到完美平衡，微酸的飲品不僅解膩又可降低大口吃肉的罪惡感。

其中，包括去油解膩的「完熟梅青」，嚴選初夏成熟變黃的梅子與香氣濃郁甘甜的特選青茶，有著淡淡的清新喉韻；另一款「Q梅波波」，含有Q彈波波與回甘青茶凍，加上香甜的梅子青茶冰沙，尾韻更帶點甘草香氣；第三款則是雷蒙先生的最愛「半熟檸檬青」，取自屏東九如檸檬，搭上獨家青茶和香甜蜂蜜，一杯紅遍了整個逢甲商圈。