女神回歸！隋棠賞TASAKI高級珠寶 曝女兒小秘密
今年 TASAKI年度盛事Atelier系列高級珠寶展，展出由創意總監Prabal Gurung操刀設計、以「Earthly Gratitude」為靈感的7大主題全新創作，以及即將於9月2日新上市的Collection Line新品danger系列。許久沒有出席珠寶活動的女星隋棠更現身展演Illimitable系列珠寶作品，讚頌包容萬物、創造無限美好且孕育豐富生命的地球。
一身健康膚色的隋棠表示，這次多件以大海為主角的設計讓她想起與孩子在海邊度過的假期時光，所配戴的Illimitable項鍊以珍珠、鑽石、和各色繽紛的彩色剛玉勾勒魚群穿越海洋時留下的氣泡軌跡，覺得非常美麗活潑。而另一款Waterfall瀑布系列風格典雅，截然不同，但搭配度高，她也非常喜愛。近期忙於拍戲的隋棠更透露女兒Lucy曾弄斷過她的珍珠項鍊，笑說現在只給玩玩具珠寶，並鼓勵喜歡閃亮寶石的孩子們以後努力靠自己。
本季以「Earthly Gratitude」為主題的TASAKI Atelier系列高級珠寶，以珍珠、鑽石及彩色寶石，打造出描繪地球原生之美的瑰麗珠寶，是首次台來展出。除了隋棠配戴的Illimitable無限系列，許多作品也都以大海為主題，歌頌這個孕育出珍珠的美麗大自然。
靈感來自於照亮海洋的柔光的Aurora系列，新作以鑽石與藍寶石打造漸層變化的流蘇，能隨配戴者的動作流轉波光粼粼的美景。從高處奔流而下的磅礡瀑布則是Waterfall系列的主角，本季新作運用Akoya、白蝶南洋珠、淡水珍珠等三種不同品種與尺寸的珍珠，以大小錯落的方式描繪流水奔騰而下及水花飛濺的閃亮景致，兩款項鍊都採用可轉換設計，一款可將胸前垂墜的流蘇拆做耳環配戴，另一款能從長鍊變成Y字鍊或短項鍊和手環。
以漂浮於平靜海面上的優雅航標為名的Buoy航標系列，採用優雅又大膽的流暢線條詮釋海浪的舞動，珍珠則以不對稱的方式排列，形成漂浮的球形航標。Nacreous珠光系列透過層層堆疊的珍珠營造彩虹般的耀眼光澤，珍珠耳骨夾以流蘇覆蓋耳上並隨動作搖曳，手環則精選漸層變化大小的珍珠依序排纏繞於手背，在造型上創新，為珍珠高級珠寶的配戴方式增添全新時尚魅力。
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