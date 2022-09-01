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呆萌必收！7-ELEVEN推「3D立體胖虎門市快閃購、集點」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
月半月半過中秋！7-ELEVEN自9月8日下午3點起推「3D立體胖虎門市快閃購、集點」。圖／7-ELEVEN提供
月半月半過中秋！7-ELEVEN自9月8日下午3點起推「3D立體胖虎門市快閃購、集點」。圖／7-ELEVEN提供

療癒胖虎來囉！7-ELEVEN全店自9月8日起展開「3D立體胖虎門市快閃購、集點」活動，以立體胖虎造型，推出立體公仔隨行杯、45cm大頭抱枕、絨毛面紙套、存錢筒、拍拍夜燈等多款居家生活實用周邊。更搶先於9月7日中秋節前夕，推出「限量胖虎啤酒杯兩入組」消費、繳費、EC當筆加價購活動。另同步於9月7日下午3點起推出「日本TOFFY美型廚電快閃購、集點」，包括無煙電燒烤盤、萬用調理鍋、復古電烤箱、經典氣炸烤箱、手沖式萃取咖啡機等，最低只要4.4折起即可輕鬆入手。

7-ELEVEN表示，人氣插畫家不二馬大叔創作的「我不是胖虎」憑藉著呆萌、厭世的可愛模樣，已成為新一代人氣IP角色；日前推出胖虎造型存錢筒，不僅短短一周銷售超過上萬個，更成為網路社群超夯討論話題。7-ELEVEN全店集點滿足粉絲願望，將存錢筒升級成胖虎＋小虎版外，更以圓滾滾肉肉身材的立體胖虎造型推出立體公仔隨行杯、45cm大頭抱枕、絨毛面紙套以及首次登場的拍拍夜燈，攻陷鐵粉日常。

7-ELEVEN自9月8日下午3點起至9月9日推出「3D立體胖虎門市快閃購」活動，消費不限金額、結帳時報手機號碼就可加購，集點9月10日下午3點起開跑。「限量胖虎立體公仔隨行杯」共推出夢鄉、火箭、海底世界等3款，除杯身印有胖虎的憨萌圖素外，杯蓋上也因應主題設計立體造型胖虎公仔，門市快閃購消費不限金額每款加299元，9月10日下午3點起每款集滿6點加299元；「限量胖虎45cm大頭麻吉抱枕」門市快閃購消費不限金額加899元，9月10日下午3點起集滿6點加899元；「限量胖虎生氣拍拍燈」將經典貼圖「胖且生氣」立體化，雙手叉腰搭配氣噗噗的討拍表情，共有白、黃兩種柔和燈光，門市快閃購消費不限金額加699元，9月10日下午3點起集滿6點加699元；「限量二虎存錢筒」以高達24cm胖虎疊小虎立體造型，二虎拱手作揖的俏皮模樣適合放辦公桌或是家中玄關迎賓，門市快閃購消費不限金額加599元，9月10日下午3點起集滿6點加599元；「限量胖虎絨毛面紙套」共有經典胖虎、萌趣小虎等兩款，門市快閃購消費不限金額每款加249元，9月10日下午3點起每款集滿6點加249元。

為了讓粉絲可以跟胖虎月半月半過中秋，7-ELEVEN搶先於9月7日中秋節前夕推出「限量胖虎啤酒杯兩入組」消費、繳費、EC當筆加價購活動，以憨萌胖虎貼圖搭配虎搭啦、我沒醉、月圓虎圓圓、能吃就是福等逗趣文字，推出吃肉組及乾杯組兩種接地氣設計，粉絲僅需以100元即可加購任一組，9月7日至9月11日活動首5日更加碼會員立折活動，消費滿200元立折25元、消費滿711元立折100元。

此外，掌握「寶可夢」新機台登場話題商機，7-ELEVEN自9月7日起首賣寶可夢與流行飾品品牌BONNY&READ聯名飾品，可愛肖像飾品也能時髦有型，共有髮圈組、胸針組、耳環、項鍊、手鍊、飾品盤等限量周邊，9月7日下午3點起至9月8日推出門市快閃購，集點活動自9月9日下午3點起開跑。

7-ELEVEN自9月8日下午3點起推「3D立體胖虎門市快閃購、集點」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自9月8日下午3點起推「3D立體胖虎門市快閃購、集點」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN全店9月7日下午3點起祭出日本美型TOFFY精品廚電快閃購、集點。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN全店9月7日下午3點起祭出日本美型TOFFY精品廚電快閃購、集點。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日起開跑，首次推出「限量胖虎生氣拍拍夜燈」，將經典貼圖胖且生氣立體化，雙手叉腰搭配氣噗噗的討拍表情，共有白、黃兩種柔和燈光。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日起開跑，首次推出「限量胖虎生氣拍拍夜燈」，將經典貼圖胖且生氣立體化，雙手叉腰搭配氣噗噗的討拍表情，共有白、黃兩種柔和燈光。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店9月7日下午3點起祭出日本美型TOFFY精品廚電快閃購、集點，無煙電燒烤盤加購價僅要3,999元，免生火也能輕鬆烤肉。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店9月7日下午3點起祭出日本美型TOFFY精品廚電快閃購、集點，無煙電燒烤盤加購價僅要3,999元，免生火也能輕鬆烤肉。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日起開跑，首推「限量立體公仔隨行杯」，共有夢鄉、火箭、海底世界等3款，9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額每款加299元，9月10日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日起開跑，首推「限量立體公仔隨行杯」，共有夢鄉、火箭、海底世界等3款，9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額每款加299元，9月10日下午3點起每款集滿6點加299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限量首賣寶可夢與流行飾品品牌BONNY&READ聯名飾品，9月7日下午3點起至9月8日推出門市快閃購，集點活動自9月9日下午3點起開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限量首賣寶可夢與流行飾品品牌BONNY&READ聯名飾品，9月7日下午3點起至9月8日推出門市快閃購，集點活動自9月9日下午3點起開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起推「3D立體胖虎門市快閃購、集點」，「限量胖虎45cm大頭麻吉抱枕」9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額加899元，9月10日下午3點起集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起推「3D立體胖虎門市快閃購、集點」，「限量胖虎45cm大頭麻吉抱枕」9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額加899元，9月10日下午3點起集滿6點加899元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日起開跑，「限量二虎存錢筒」，9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額加599元，9月10日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日起開跑，「限量二虎存錢筒」，9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額加599元，9月10日下午3點起集滿6點加599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日3點起開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日3點起開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日起開跑，「限量胖虎生氣拍拍夜燈」，9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額加699元，9月10日下午3點起集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「3D立體胖虎門市快閃購、集點」自9月8日起開跑，「限量胖虎生氣拍拍夜燈」，9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額加699元，9月10日下午3點起集滿6點加699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN於9月7日中秋節前夕，推出「限量胖虎啤酒杯兩入組」消費、繳費、EC當筆加價購活動。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN於9月7日中秋節前夕，推出「限量胖虎啤酒杯兩入組」消費、繳費、EC當筆加價購活動。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN限量首賣寶可夢與流行飾品品牌BONNY&READ聯名飾品，9月7日下午3點起至9月8日推出門市快閃購，集點活動自9月9日下午3點起開跑。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN限量首賣寶可夢與流行飾品品牌BONNY&READ聯名飾品，9月7日下午3點起至9月8日推出門市快閃購，集點活動自9月9日下午3點起開跑。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自9月8日起推「3D立體胖虎門市快閃購、集點」，「限量胖虎絨毛面紙套」共兩款，9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額每款加249元，9月10日下午3點起每款集滿6點加249元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自9月8日起推「3D立體胖虎門市快閃購、集點」，「限量胖虎絨毛面紙套」共兩款，9月8日下午3點起至9月9日門市快閃購消費不限金額每款加249元，9月10日下午3點起每款集滿6點加249元。圖／7-ELEVEN提供

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