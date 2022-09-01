銀河的無窮叩問 萬寶龍星際行者系列黑色宇宙書寫工具

面對漆黑的夜空，遠古的人們或曾思索：廣大的宇宙中是否只有我們？這個答案在科學昌明後已經有了解答：無盡的蒼穹中擁有人們難以想像的壯闊與多樣性，但黑夜、黑色同時也成為了一種無窮的、太空科幻的可能。萬寶龍（Montblanc）因而推出「星際行者系列黑色宇宙」書寫工具，以簡約的黑白對比，帶人持續書寫、探究未來。

系列書寫工具運用了新的表面處理工序，這讓人聯想到如太陽系中的已知行星的粗獷岩石表面。全系列共有珍貴樹脂款、Doué款與金屬款，並有鋼筆、細字筆與原子筆三種功能，筆蓋的頂端將在透明中欣賞萬寶龍經典的白色六芒星，如此窺探的過程、也像是發現新大陸般、登陸一個全新星球的凝視感。