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中衛新推丹寧口罩 刷淡、水洗、拼接、車縫大秀工法

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中衛「牛仔酷JEANS COOL」依牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」與「車縫」等風格。圖／中衛提供
中衛「牛仔酷JEANS COOL」依牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」與「車縫」等風格。圖／中衛提供

新冠肺炎疫情以來，口罩成為生活必需品，中衛醫療口罩為圍內最搶手品牌之一，2018年首度推出「丹寧牛仔口罩」，中性時髦又百搭，經常搶購一空，高居中衛口罩暢銷排行榜前幾名，中衛近日新推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，依牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」與「車縫」等四種牛仔風格，9月7日開賣。

丹寧在時尚界經典不敗，中衛指出，看好丹寧牛仔的無限魅力，推出「牛仔酷JEANS COOL」，包括懷舊復古的水洗牛仔、藍色牛仔配橘色皮革的拼接牛仔、牛仔褲中經典鎖鏈車縫的車縫牛仔、原汁原味的丹寧牛仔，加上原先經典的「丹寧牛仔」，一盒五款不同的牛仔酷。

中衛這次同時推出成人款和兒童，口罩外盒選用牛皮紙包裝盒，營造出牛仔粗曠美感。中衛表示，這次別出心裁的是，外盒有一個特殊凹槽設計，不僅方便抓取，成人款與兒童款印刷圖騰也不同，種種細膩設計，大幅提升口罩迷的收藏樂趣。

「牛仔酷JEANS COOL」親子口罩，不論成人或兒童款，每盒都有5款，每款5片共25片，售價350元。9月7日中午12點開始於PChome、momo、博客來、Yahoo!、小三美日及媽咪愛等電商通路販售。

另外實體通路則有屈臣氏、康是美、HOLA、丁丁、誠品、日藥本舖、松本清、Tomod's特美事、微風、台中分子藥局以及中衛販賣機(南港、汐止)。

中衛將推出「牛仔酷JEANS COOL」親子口罩，9月7日開賣。圖／中衛提供
中衛將推出「牛仔酷JEANS COOL」親子口罩，9月7日開賣。圖／中衛提供
中衛新推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，依牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」與「車縫」等風格。圖／中衛提供
中衛新推出「牛仔酷JEANS COOL」系列口罩，依牛仔布特殊工法，設計出「刷淡」、「水洗」、「拼接」與「車縫」等風格。圖／中衛提供

口罩 中衛

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