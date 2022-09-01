聽新聞
test
0:00 / 0:00
秋冬不沉悶 町田啟太、范少勳巧搭單色鞋包走跳有型
男生出門，腳上的鞋履、身上的包款是配件兩大重點。雖然秋冬色系一向偏大地、深色，但如何在素色單品做出變化？這便考驗單品的選擇和搭配技巧。
出身群馬縣、是劇團EXILE成員之一的日本演員町田啟太原本就是TOD’S的品牌好友，過去曾演出多部電影，並以《如果30歲還是處男》，與《今際之國》走紅上位。日前他在IG秀出身著2022秋冬新款服裝與T Timeless樂福鞋，雖然是一身深色長大衣，但町田啟太選擇搭配了粗織毛襪，除了保暖也將亮點藏在腳踝處，加上T Timeless樂福鞋的T字金屬飾釦，讓全身的單色系帶來金屬光澤，簡約但不單調，訂價自26,600元至31,300元不等。
而范少勳和修杰楷近日則不約而同使用了dunhill的黑色Rollagas包包，不過范少勳是以白色長袖襯衫搭配Rollagas翻蓋郵差包，而修杰楷使用的則是小型斜肩包，後者具有輕量化、行動力，後者則以大容量取勝、還可收納小型筆電，翻蓋郵差包訂價40,950元，黑色斜背包則為29,950元。秋冬如何不沉悶？也許就從一雙包、一雙鞋，改變造型搭配開始。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言