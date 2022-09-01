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秋冬不沉悶 町田啟太、范少勳巧搭單色鞋包走跳有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
T TIMELESS膠底樂福鞋，26,600元。圖 / TOD'S提供
T TIMELESS膠底樂福鞋，26,600元。圖 / TOD'S提供

男生出門，腳上的鞋履、身上的包款是配件兩大重點。雖然秋冬色系一向偏大地、深色，但如何在素色單品做出變化？這便考驗單品的選擇和搭配技巧。

出身群馬縣、是劇團EXILE成員之一的日本演員町田啟太原本就是TOD’S的品牌好友，過去曾演出多部電影，並以《如果30歲還是處男》，與《今際之國》走紅上位。日前他在IG秀出身著2022秋冬新款服裝與T Timeless樂福鞋，雖然是一身深色長大衣，但町田啟太選擇搭配了粗織毛襪，除了保暖也將亮點藏在腳踝處，加上T Timeless樂福鞋的T字金屬飾釦，讓全身的單色系帶來金屬光澤，簡約但不單調，訂價自26,600元至31,300元不等。

而范少勳和修杰楷近日則不約而同使用了dunhill的黑色Rollagas包包，不過范少勳是以白色長袖襯衫搭配Rollagas翻蓋郵差包，而修杰楷使用的則是小型斜肩包，後者具有輕量化、行動力，後者則以大容量取勝、還可收納小型筆電，翻蓋郵差包訂價40,950元，黑色斜背包則為29,950元。秋冬如何不沉悶？也許就從一雙包、一雙鞋，改變造型搭配開始。

Rollagas黑色斜背包，29,950元。圖 / dunhill提供
Rollagas黑色斜背包，29,950元。圖 / dunhill提供
T TIMELESS樂福鞋，31,300元。圖 / TOD'S提供
T TIMELESS樂福鞋，31,300元。圖 / TOD'S提供
日本演員町田啟太過去曾演出多部電影，並以《如果30歲還是處男》、《今際之國》走紅上位。圖 / 翻攝自 IG
日本演員町田啟太過去曾演出多部電影，並以《如果30歲還是處男》、《今際之國》走紅上位。圖 / 翻攝自 IG
Rollagas黑色小型翻蓋郵差包，40,950元。圖 / dunhill提供
Rollagas黑色小型翻蓋郵差包，40,950元。圖 / dunhill提供
町田啟太日前在IG秀出身著TOD'S 2022秋冬新款服裝與T Timeless樂福鞋，展現秋冬時尚。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
町田啟太日前在IG秀出身著TOD'S 2022秋冬新款服裝與T Timeless樂福鞋，展現秋冬時尚。圖 / 翻攝自 IG（合成圖）
范少勳和修杰楷近日則不約而同使用dunhill黑色Rollagas包包造型，並分別以簡約、活力不同造型，值得借鏡。圖 / dunhill提供（合成圖）
范少勳和修杰楷近日則不約而同使用dunhill黑色Rollagas包包造型，並分別以簡約、活力不同造型，值得借鏡。圖 / dunhill提供（合成圖）

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