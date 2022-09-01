秋冬不沉悶 町田啟太、范少勳巧搭單色鞋包走跳有型

男生出門，腳上的鞋履、身上的包款是配件兩大重點。雖然秋冬色系一向偏大地、深色，但如何在素色單品做出變化？這便考驗單品的選擇和搭配技巧。

出身群馬縣、是劇團EXILE成員之一的日本演員町田啟太原本就是TOD’S的品牌好友，過去曾演出多部電影，並以《如果30歲還是處男》，與《今際之國》走紅上位。日前他在IG秀出身著2022秋冬新款服裝與T Timeless樂福鞋，雖然是一身深色長大衣，但町田啟太選擇搭配了粗織毛襪，除了保暖也將亮點藏在腳踝處，加上T Timeless樂福鞋的T字金屬飾釦，讓全身的單色系帶來金屬光澤，簡約但不單調，訂價自26,600元至31,300元不等。