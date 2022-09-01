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全家便利商店9/1限時一天全盈+PAY會員日「經典拿鐵買3送3」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店每月1日「全盈+PAY會員日」，9月1日「隨買跨店取」可享Let’ s Café中杯經典拿鐵買3送3。圖／全家便利商店提供
全家便利商店每月1日「全盈+PAY會員日」，9月1日「隨買跨店取」可享Let’ s Café中杯經典拿鐵買3送3。圖／全家便利商店提供

今天是9月的第一天，全家便利商店快閃優惠又來啦！9月1日限時一天全盈+PAY會員日可享「隨買跨店取」經典拿鐵買3送3、金飯日單日限定79折；9月2日至9月4日還有特大經典美式咖啡買一送一。

每個月1日為全盈+PAY會員日，9月1日會員專屬好康可享「隨買跨店取」Let’ s Café中杯經典拿鐵買3送3，6杯只要135元，每位會員限購一組，兌換期限至12月26日。

每月1日同時也為「金飯日」，9月1日全家便利商店「隨買跨店取」單日限定金飯糰優惠79折，鮪魚／經典肉鬆飯糰5入特價119元（原價150元）、大飯糰45元指定系列5入特價179元（原價225元），每位會員限購一組，兌換期限至12月26日。

此外，9月2日至9月4日限時3天於全家便利商店購買Let’ s Café經典美式咖啡（特大杯，冰熱不限），即可獲得1張「Let’ s Café經典美式（特大杯，冰熱不限）」兌換券，可於9月5日至9月11日限原店進行兌換。

全家便利商店每月1日「金飯日」，「隨買跨店取」9月1日單日限定金飯糰優惠79折，鮪魚／經典肉鬆飯糰5入特價119元（原價150元）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店每月1日「金飯日」，「隨買跨店取」9月1日單日限定金飯糰優惠79折，鮪魚／經典肉鬆飯糰5入特價119元（原價150元）。圖／全家便利商店提供
9月2日至9月4日限時3天於全家便利商店購買Let’ s Café經典美式咖啡（特大杯，冰熱不限），即可獲得1張「Let’ s Café經典美式（特大杯，冰熱不限）」兌換券，可於9月5日至9月11日限原店進行兌換。圖／全家便利商店提供
9月2日至9月4日限時3天於全家便利商店購買Let’ s Café經典美式咖啡（特大杯，冰熱不限），即可獲得1張「Let’ s Café經典美式（特大杯，冰熱不限）」兌換券，可於9月5日至9月11日限原店進行兌換。圖／全家便利商店提供

便利商店 咖啡 快閃

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