全家便利商店9/1限時一天全盈+PAY會員日「經典拿鐵買3送3」

今天是9月的第一天，全家便利商店快閃優惠又來啦！9月1日限時一天全盈+PAY會員日可享「隨買跨店取」經典拿鐵買3送3、金飯日單日限定79折；9月2日至9月4日還有特大經典美式咖啡買一送一。

每個月1日為全盈+PAY會員日，9月1日會員專屬好康可享「隨買跨店取」Let’ s Café中杯經典拿鐵買3送3，6杯只要135元，每位會員限購一組，兌換期限至12月26日。

每月1日同時也為「金飯日」，9月1日全家便利商店「隨買跨店取」單日限定金飯糰優惠79折，鮪魚／經典肉鬆飯糰5入特價119元（原價150元）、大飯糰45元指定系列5入特價179元（原價225元），每位會員限購一組，兌換期限至12月26日。