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綠色跳字太迷幻 Hamilton新款PSR腕表換新色
一轉眼，人類上太空已經超過50年。漢米爾頓（Hamilton）曾推出以太空時代為靈感的PSR系列電子表，品牌近日帶來最新設計：新款的漢米爾頓PSR跳字石英表，以閃動的綠色數字，帶來星際外太空的無窮想像。
PSR的設計來自1970年代的未來太空主義，但在今時來看則顯得復古、時髦也前衛。40.8 X 34.7毫米的厚實精鋼表殼，具有1970年代流行的電視（TV Shape）形體，同時品牌的復古字樣Hamilton則悄悄刻印在表殼右下方。
在當今以指針式為主的表款中，跳字形式的數位顯示，宛如1990年代末期經典科幻電影《駭客任務》（Matrix）所帶來電腦DOS作業系統的冰冷與科技感，然而新一代的表款則使用石英機芯，一旦按下按鈕時，LCD-OLED的螢幕則會轉為全亮、方便閱讀。有別於傳統的電子表，這款PSR石英跳字表款甚至還具備了100米防水性能。無論是生活中、上山下海的場景都能抵抗水氣對表款的侵襲。更因為中性風格、所以無性，男女皆宜，訂價24,300元。
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