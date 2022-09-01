綠色跳字太迷幻 Hamilton新款PSR腕表換新色

一轉眼，人類上太空已經超過50年。漢米爾頓（Hamilton）曾推出以太空時代為靈感的PSR系列電子表，品牌近日帶來最新設計：新款的漢米爾頓PSR跳字石英表，以閃動的綠色數字，帶來星際外太空的無窮想像。

PSR的設計來自1970年代的未來太空主義，但在今時來看則顯得復古、時髦也前衛。40.8 X 34.7毫米的厚實精鋼表殼，具有1970年代流行的電視（TV Shape）形體，同時品牌的復古字樣Hamilton則悄悄刻印在表殼右下方。