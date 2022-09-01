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麗寶樂園9月「軍教月」活動 門票、摩天輪優惠價
迎接9月軍人節與教師節，麗寶水陸雙園展開軍教月限定優惠，今天起到9月30日，軍人或教師本人持證入園，可享樂園門票250元、天空之夢摩天輪150元優惠，原價分別為799元和350元，最多可帶4位親友享優惠價。
麗寶樂園渡假區表示，今年迎來探索世界20周年，歡慶探索世界20歲生日，9月9日9月11日中秋連假期間，推出「第二人20元」須搭配一人現場購買全票，就能享第2人只要20元的優惠，水陸樂園皆適用。
今天起推出身份限定的9月「軍教月」優惠活動，感謝國軍平時保衛家園的辛苦及教師勞心勞力在工作崗位的付出，優惠適用對象包含現現役軍人、教師，購票時出示本人相關有效證件和個人身份證件，可享有探索世界或馬拉灣擇一門票250元、同行親友500元購票優惠(四人為限)，天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(四人為限)優惠票價。
麗寶賽車主題旅店加碼補助，9月4日到9月29日，周日到周四入住加碼折500元，每人最低只要1675元起，折扣下殺47折，麗寶福容大飯店也推出「秋冬充電計畫」，兩天一夜6500元起，專案包含精緻雙人房、早餐每人一客，加贈探索世界單日門票每人一張。
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