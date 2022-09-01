漢堡王「30組優惠現省2200」！還有全新「雞薯條」登台

迎接9月，漢堡王推出一系列優惠活動。再度登場的「霸王省優惠券」，包括多款品項買1送1、個人套餐54折起等30組優惠，最多現省2,200元。另外還有限時7日加碼優惠，7款漢堡搭配薯條與飲品，優惠價159元。另外還有「牛肉堡套餐89元」、「雞薯條49元」等限時優惠。

本次登場的「霸王省優惠券」，適用時間為9月1日至10月31日，提供「買1送1」、「超值選」、「個人超省餐」等7大分類。其中含全新上市的「香濃起司脆雞堡」享買1送1，2個109元，其他如中杯百事可樂、中份薯條、辣薯球與兩款牛肉堡也可享買1送1優惠。針對中秋團聚，還有多款多人套餐方案，首推「20塊雞塊＋洋蔥圈（大）、薯條（中）與3杯可樂（小）」的組合，優惠價279元。另外9月底前透過官網預定，滿額並輸入指定優惠碼，還有加送辣薯球、洋蔥圈、免運費等不同優惠。