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Isaac推2kg燒肉組！藏壽司也能吃烤肉　再抽小丸子週邊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Isaac韓式烤肉組，全套1,488元。圖／Isaac提供
Isaac韓式烤肉組，全套1,488元。圖／Isaac提供

中秋節將至，熱愛烤肉的民眾也準備好好享受中秋烤肉樂趣。韓國連鎖早餐「Isaac」本次推出2款中秋烤肉組，肉量各重達1公斤、2公斤，滿足民眾在家烤肉的需求。至於來自日本的「藏壽司」，則主打一系列肉系熟食餐點，就算不用生火燒炭，同樣也能輕鬆享受吃肉樂趣。

「藏壽司」本次以中秋烤肉為出發，自9月2日至9月19日期間，限時推出「極品享肉祭」活動，提供「雞肉塔塔醬握壽司」、「鮪魚腹排」、「鮭魚卵海膽牛肉」、「壽喜牛半熟蛋軍艦」、「照燒肉丸軍艦」、「豬肉炸蝦烏龍麵」等多款熟食品項，另外還有全新推出的「炙烤燒肉醬豬五花」，適合無肉不歡的民眾。

此外，藏壽司日前推出的小丸子活動再加碼，推出第二波抽獎活動。9月9日至10月10日期間，凡參與社群網站任務就可參加抽獎，有機會獲得18公分高的「經典小丸子娃娃」，或是頭戴上學帽的「小丸子吊飾」。同時間內，參與合照活動，也有機會抽中「小丸子環保餐盒」、「美耐皿餐盤」等贈禮。

針對有意在家烤肉的民眾，來自韓國的連鎖早餐店「Isaac」也首度推出2款居家中秋烤肉組。其中「Isaac里肌肉組」以店內人氣的「老台味里肌豬」為主角，透過獨家醬汁醃製而成，鹹香夠味，整份重達1公斤，滿足嗜肉控的喜好，每組399元。另款「Isaac韓式烤肉組」，則以韓式烤肉為主題，內含板腱牛排、雪花牛、豬五花、招牌里肌肉，肉量總重達2公斤，還附上芝麻葉、泡菜、味噌醬以及吐司與抹醬，方便民眾馬上開烤，全套1,488元。

藏壽司推出新一波抽獎活動，有機會獲得18公分小丸子娃娃、小丸子吊飾、小丸子環保餐盒、美耐皿餐盤等贈禮。圖／藏壽司提供
藏壽司推出新一波抽獎活動，有機會獲得18公分小丸子娃娃、小丸子吊飾、小丸子環保餐盒、美耐皿餐盤等贈禮。圖／藏壽司提供
Isaac里肌肉組，肉量達1公斤，每組399元。圖／Isaac提供
Isaac里肌肉組，肉量達1公斤，每組399元。圖／Isaac提供
藏壽司限時推出「炙烤燒肉醬豬五花」等肉系熟食餐點。圖／藏壽司提供
藏壽司限時推出「炙烤燒肉醬豬五花」等肉系熟食餐點。圖／藏壽司提供

烤肉 中秋節 壽司

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