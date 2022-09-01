Isaac推2kg燒肉組！藏壽司也能吃烤肉　再抽小丸子週邊

中秋節將至，熱愛烤肉的民眾也準備好好享受中秋烤肉樂趣。韓國連鎖早餐「Isaac」本次推出2款中秋烤肉組，肉量各重達1公斤、2公斤，滿足民眾在家烤肉的需求。至於來自日本的「藏壽司」，則主打一系列肉系熟食餐點，就算不用生火燒炭，同樣也能輕鬆享受吃肉樂趣。

「藏壽司」本次以中秋烤肉為出發，自9月2日至9月19日期間，限時推出「極品享肉祭」活動，提供「雞肉塔塔醬握壽司」、「鮪魚腹排」、「鮭魚卵海膽牛肉」、「壽喜牛半熟蛋軍艦」、「照燒肉丸軍艦」、「豬肉炸蝦烏龍麵」等多款熟食品項，另外還有全新推出的「炙烤燒肉醬豬五花」，適合無肉不歡的民眾。

此外，藏壽司日前推出的小丸子活動再加碼，推出第二波抽獎活動。9月9日至10月10日期間，凡參與社群網站任務就可參加抽獎，有機會獲得18公分高的「經典小丸子娃娃」，或是頭戴上學帽的「小丸子吊飾」。同時間內，參與合照活動，也有機會抽中「小丸子環保餐盒」、「美耐皿餐盤」等贈禮。