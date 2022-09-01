技能競賽國手操刀基本工資審議茶點 融入台灣精神

今年度的基本工資審議委員會今上午舉行，勞、資、學、政四方委員就當前經社數據，充分地討論與溝通。勞動部今年別具巧思，而會議茶點特別邀請獲2019年國際技能競賽「麵包製作類金牌國手」謝協益，以及「西點製作類銅牌國手」洪瑀襄設計製作，融合中西式手法，賦與傳統糕餅新面貌，並融入台灣在地食材，展現台灣精神。

國際技能競賽每兩年舉辦一次，2022年國際技能競賽因應疫情改為15國分流主辦各職類賽事，陸續於9月7日至11月26日登場，比賽項目包括製造工程技術、營建技術、資訊技術、運輸與物流、社會與個人服務及藝術與時尚6大類別。

勞動部說明，我國從第20屆起，每屆皆遴選國手參賽，歷屆成績表現優異，深獲國際間重視，上屆國際技能競賽青年組拿到5金、5銀、5銅、23優勝，總獎牌數勇奪世界排名第三，今年我國共50職類、57位國手出賽，今天下午也將舉行授旗儀式，預祝國手期開得勝，再創巔峰。

勞動部表示，我國於107年參與由阿拉伯聯合大公國發起之國際技能組織亞洲分會，並積極爭取主辦國際賽事，已確定取得2025年亞洲技能競賽主辦權，繼民國82年辦理第32屆台北國際技能競賽後，我國再次取得國際賽事主辦權，對我國國際能見度的提升相當有幫助。

勞動部表示，政府一方面透過基本工資的審議討論，保障基層勞工的基本生活；另一方面，提升勞工技能，強化整體人才素質，雙管齊下，推升勞工的薪資水準及生產力，讓勞資雙方可以共創雙贏新局。