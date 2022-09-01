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肌膚好到女生都羨慕！帥歐巴宋江接美妝代言洩化妝小物

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
宋江代言美妝品牌。圖／Bobbi Brown提供
宋江代言美妝品牌。圖／Bobbi Brown提供

帥氣迷人的韓星宋江，擁有讓女生都羨慕的好膚質，也讓他接下最新的美妝保養品的亞太區代言人，還透露會隨身攜帶粉底與護唇膏，讓他的肌膚散發天生好皮膚的光澤，另外卸妝也是重點，會挑選質地非常輕盈水感，又能快速有效卸除濃妝，同時對肌膚十分溫和不刺激。

宋江成為Bobbi Brown亞太區品牌代言人，展現出自然、自信之美，近期他接演多部韓劇，吸引了不少粉絲，更讓人好奇他的好肌膚是如何養成。

宋江表示，他最愛的就是冬蟲夏草精華粉底、晶鑽桂馥潤色護唇膏，其中精華粉底可以創造自然清新的妝感，隨身會攜帶晶鑽桂馥潤色護唇膏，讓嘴唇看起來更水嫩。拍完戲後的卸妝，則會使用沁透茉莉淨妝油，徹底清潔很重要。

而面對滿檔的工作壓力，宋江也有自己解決壓力的做法，就是有每天寫日記的習慣，通常會記錄當天所面對的所有好事、壞事，寫日記的習慣會帶給他信心，與自己的心魔對抗。另外他也是運動狂人，會嘗試各種運動，像是上健身房、拳擊、柔道、劍道等。

為慶祝宋江成為代言人，Bobbi Brown推出買冬蟲夏草潤亮底妝組，限時加贈宋江限量簽名隨身鏡，特價4,230元，品牌官網從9月15～18日開賣，以及指定百貨周年慶首一日排隊加贈。

購買指定優惠組，送宋江限量簽名隨身鏡。圖／Bobbi Brown提供
購買指定優惠組，送宋江限量簽名隨身鏡。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown沁透茉莉淨妝油／200ml／1,800元。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown沁透茉莉淨妝油／200ml／1,800元。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown晶鑽桂馥潤色護唇膏／1,250元。圖／Bobbi Brown提供
Bobbi Brown晶鑽桂馥潤色護唇膏／1,250元。圖／Bobbi Brown提供

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