肌膚好到女生都羨慕！帥歐巴宋江接美妝代言洩化妝小物

帥氣迷人的韓星宋江，擁有讓女生都羨慕的好膚質，也讓他接下最新的美妝保養品的亞太區代言人，還透露會隨身攜帶粉底與護唇膏，讓他的肌膚散發天生好皮膚的光澤，另外卸妝也是重點，會挑選質地非常輕盈水感，又能快速有效卸除濃妝，同時對肌膚十分溫和不刺激。

宋江成為Bobbi Brown亞太區品牌代言人，展現出自然、自信之美，近期他接演多部韓劇，吸引了不少粉絲，更讓人好奇他的好肌膚是如何養成。

宋江表示，他最愛的就是冬蟲夏草精華粉底、晶鑽桂馥潤色護唇膏，其中精華粉底可以創造自然清新的妝感，隨身會攜帶晶鑽桂馥潤色護唇膏，讓嘴唇看起來更水嫩。拍完戲後的卸妝，則會使用沁透茉莉淨妝油，徹底清潔很重要。

而面對滿檔的工作壓力，宋江也有自己解決壓力的做法，就是有每天寫日記的習慣，通常會記錄當天所面對的所有好事、壞事，寫日記的習慣會帶給他信心，與自己的心魔對抗。另外他也是運動狂人，會嘗試各種運動，像是上健身房、拳擊、柔道、劍道等。