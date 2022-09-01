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2022米其林台南摘星「槓龜」好意外？ 吳鳳分析原因網讚中肯

聯合新聞網／ 綜合報導
吳鳳。聯合報系資料照 李政龍
吳鳳。聯合報系資料照 李政龍

日前公布的《2022台北、台中、台南、高雄米其林指南》引起台灣民眾討論，其中以「美食之都」台南一顆星都沒拿到最叫人意外，而知名旅遊節目主持人吳鳳昨（8月31日）則在臉書發文分析台南美食為何沒上榜的原因，網友看了也留言大讚：「說得太中肯了。」

台灣人公認的「美食之都」台南在這次的米其林指南「槓龜」令不少人有些驚訝，吳鳳以資深旅遊節目主持人的身分在臉書分析可能的原因。

「其實這種入選本來就不容易，有許多條件，像是餐廳氣氛跟環境都會有影響。」吳鳳提到，台南美食通常都是在地料理或小吃，味道很棒，老闆人很好也熱情，但以國際水準來講這種餐廳要被選上仍較困難，「不是不好吃，只是需求不同，族群不一樣，因此不需要太難過」。

吳鳳表示，相信大家並不會天天去吃米其林餐廳，而是選擇符合自己口味的食物，「這些美食一定是我們心裡的米其林啦。」不過他指出，國外缺乏「台灣美食」的知名度，台灣的食物時常會出現在西方世界常說的中國料理 Chinese food 餐廳菜單上，或者到歐美大城市的中國城 China Town ，才找得到台灣料理。

吳鳳因此建議，大家多多向國外宣傳台灣美食的資訊，「台灣美食很需要多包裝、多推廣跟規劃。希望未來的日子，我們可以幫台灣食物創造更多的價值。」

網友也十分贊同吳鳳的說法：「真的米其林要選上需要達到的客觀條件太多太多了，不是東西好吃而已。如果每一個餐廳都追著那種指標去走，那台灣的小吃絕對會絕種」、「太中肯了」。也有不少台南人對在地美食沒入選米其林持正面態度：「幸好沒有入選不然又漲價了」。

米其林 台南 吳鳳

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