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SOGO秋季改裝忠孝館11新櫃報到 App會員現領1千折價券

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
SOGO忠孝館秋季改裝有11新櫃進駐。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館秋季改裝有11新櫃進駐。圖／SOGO提供

備戰下半年周年慶，SOGO台北店忠孝館、復興館、敦化館秋季改裝新櫃陸續報到。當中，忠孝館集結精品、男女裝、鞋包配件、美食餐飲等共11個新品牌登場，即日起至9月18日適逢VIP WEEK，活動期間憑SOGO App至贈獎處可兌換1,000元電子折價券(250元共4張)，指定業種單筆消費滿5,000元可折抵250元。

忠孝館引進2家女鞋女包新品牌，包括100%義大利手工製造的「PELLE CC鞣.品革」，以及「UGG」再度回歸。疫後社交經濟復甦，也越來越多人喜愛戶外活動，高爾夫與休閒運動商品需求大增，新一季共引進6家全新品牌，2家高爾夫服飾配件品牌包括來自日本的「DESCENTE GOLF」累積多年運動服飾製作科技經驗、來自於日本帆布知名品牌的「Kinosho Transit golf」主打手工製造精緻質感。另有戶外休閒鞋包品牌「Crocs」、「VANS」、「OUTDOOR」及休閒服飾品牌「Hush Puppies」。

忠孝館美食街餐飲品牌陣容再添新血，「想想咖哩」9月新登場，以及打卡療癒系甜點「KADOKADO造型雞蛋糕」、「麻十七川滷專売所」都是近期推出的新品牌。

忠孝館自營超市Fresh Mart日前改裝新開幕，將於9月19日至10月3日推出滿千送百，於B2超市單筆滿1,000元以上，即可獲得「秋の京都展100元電子折價券」一張(可累贈、限量10,000張)。

復興館本季也引進2家新櫃，包括專為運動愛好者推出的「EA7 EMPORIO ARMANI」9月9日至9月13日秋冬新款全面9折，以及將運動鞋靈魂注入正裝鞋的「COLE HAAN」9月11日前單筆消費滿5,000元現抵500元。9月中旬還有義大利精品皮件品牌「PIQUADRO」快閃店進駐。

此外，精品大店復興館即日起至9月6日推出VIP WEEK，活動期間於國際精品、名品服飾、藝品、寢飾指定品牌單筆消費滿1萬元即可現抵500元、2萬元現抵1,000元。敦化館9月5日前也有生日慶最高回饋15%活動。

「想想咖哩」9月進駐SOGO忠孝館美食街。圖／SOGO提供
「想想咖哩」9月進駐SOGO忠孝館美食街。圖／SOGO提供
潮流運動鞋品牌「VANS」進駐SOGO忠孝館。圖／SOGO提供
潮流運動鞋品牌「VANS」進駐SOGO忠孝館。圖／SOGO提供
復興館GEORG JENSEN-HERITAGE系列2023年度紀念台灣限定款，9,700元。圖／SOGO提供
復興館GEORG JENSEN-HERITAGE系列2023年度紀念台灣限定款，9,700元。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館美食街新櫃「麻十七川滷專売所」。圖／SOGO提供
SOGO忠孝館美食街新櫃「麻十七川滷專売所」。圖／SOGO提供
敦化館TOD’S TIMELESS斜背托特小包，59,600元。圖／SOGO提供
敦化館TOD’S TIMELESS斜背托特小包，59,600元。圖／SOGO提供
復興館TORY BURCH Fleming Pop Quilt小型肩背包，25,900元。圖／SOGO提供
復興館TORY BURCH Fleming Pop Quilt小型肩背包，25,900元。圖／SOGO提供
日本知名帆布品牌kinoshohampu木の庄帆布推出高爾夫配件品牌「Kinosho Transit」。圖／SOGO提供
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