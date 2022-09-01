SOGO秋季改裝忠孝館11新櫃報到 App會員現領1千折價券

備戰下半年周年慶，SOGO台北店忠孝館、復興館、敦化館秋季改裝新櫃陸續報到。當中，忠孝館集結精品、男女裝、鞋包配件、美食餐飲等共11個新品牌登場，即日起至9月18日適逢VIP WEEK，活動期間憑SOGO App至贈獎處可兌換1,000元電子折價券(250元共4張)，指定業種單筆消費滿5,000元可折抵250元。

忠孝館引進2家女鞋女包新品牌，包括100%義大利手工製造的「PELLE CC鞣.品革」，以及「UGG」再度回歸。疫後社交經濟復甦，也越來越多人喜愛戶外活動，高爾夫與休閒運動商品需求大增，新一季共引進6家全新品牌，2家高爾夫服飾配件品牌包括來自日本的「DESCENTE GOLF」累積多年運動服飾製作科技經驗、來自於日本帆布知名品牌的「Kinosho Transit golf」主打手工製造精緻質感。另有戶外休閒鞋包品牌「Crocs」、「VANS」、「OUTDOOR」及休閒服飾品牌「Hush Puppies」。

忠孝館美食街餐飲品牌陣容再添新血，「想想咖哩」9月新登場，以及打卡療癒系甜點「KADOKADO造型雞蛋糕」、「麻十七川滷專売所」都是近期推出的新品牌。

忠孝館自營超市Fresh Mart日前改裝新開幕，將於9月19日至10月3日推出滿千送百，於B2超市單筆滿1,000元以上，即可獲得「秋の京都展100元電子折價券」一張(可累贈、限量10,000張)。

復興館本季也引進2家新櫃，包括專為運動愛好者推出的「EA7 EMPORIO ARMANI」9月9日至9月13日秋冬新款全面9折，以及將運動鞋靈魂注入正裝鞋的「COLE HAAN」9月11日前單筆消費滿5,000元現抵500元。9月中旬還有義大利精品皮件品牌「PIQUADRO」快閃店進駐。