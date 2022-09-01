演自己最難！ 唐美雲「問美・雲知道」挑戰人生如戲

「這次我不演別人，但演自己最難。」國家文藝獎得主唐美雲藝壇人生逾30年，演過上百個角色。在與台新表演藝術獎得主陳武康合作的「問美・雲知道」之中，她首次演自己，透過陳武康的叩問，對著台下觀眾侃侃而談自己的如戲人生。

舞台上放了廿多件戲服，每一件都是唐美雲演過的經典角色。一旁，唐美雲和代表戲迷的陳武康剖心交談，唐美雲的不同的人生階段在舞台上如跑馬燈般閃現。唐美雲時而幻化為看著父親耍刀槍的小女孩、時而成為演唱「苦海女神龍」的美豔歌手。

唐美雲和陳武康都是各在其領域裏獨當一面的藝術家，在「問美・雲知道」鐘，陳武康「扮演」主持人，以藝術後進的身份，請教一個國寶級演員的藝術人生；唐美雲則擺脫劇情、角色的束縛與掩護，赤裸裸地演自己、展現自己，用向自己的話向觀眾告白。

台北表演藝術中心執行長王孟超表示，在「鄭和1433」看到唐美雲驚人的舞台能量；而陳武康則是從他和編舞家傑宏．貝爾( Jérôme Bel )的合作中，看到他打開藝術家內心的潛力。因此規劃北藝中心開幕季時，他立刻想到找兩人合作。台北表演藝術中心開幕季節目的精神是「打開可能，成為可能」，鼓勵不同領域的藝術家「混搭」、「跨界」合作，「問美・雲知道」是此一精神的具體展現。

「從事表演工作這麼久，我從來沒想過會以這種形態跟觀眾朋友見面。」唐美雲表示，演各種角色可以去詮釋、學習，但是演自己不行，「演自己最難，如何把自己交給進劇場的觀眾。」她說，透過陳武康的逼問，她一直在一個邊緣移來移去，「一下是第一人稱，一下是第三人稱」，透過不同角度看自己、看唐美雲。

「感謝超哥點的鴛鴦譜，把我們牽在一起。」陳武康表示，這是他第一次如此近距離地看傳統戲曲。合作的過程讓她看到唐美雲對父母的孝順和對歌仔戲的用心，也希望自己的提問，能讓觀眾感到這份熱情。