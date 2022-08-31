全球首例 日本准長效抗體組合為新冠治療用藥

路透社報導，日本厚生勞動省於8月29日批准阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）用於預防（暴露前預防）和治療新冠肺炎併發症的藥物「Evusheld抗體組合」，並將購入30萬劑，提供有需要的民眾施打。也就是日本成為全球首個批准使用「Evusheld長效抗體組合」，作為新冠肺炎治療用藥的國家。

該長效抗體組合藥物係由兩種單株抗體（tixagevimab、cilgavimab）所組成而成，在預防方面，日本厚生勞動省給予緊急使用授權，批准用於對接種COVID-19疫苗反應不佳或無法接種疫苗的成人及青少年（12歲以上且體重40公斤以上）COVID-19 暴露前的感染預防。

在治療方面，則被批准用於不需要補充氧氣治療且有新冠肺炎重症感染風險的成人和青少年（12歲及以上且體重40 公斤以上）。

外電報導，美國食品藥物管理局（FDA）於去年12月就給予該藥物緊急使用授權（EUA），用來當作疫苗替代方案。

AZ製藥於周三發表聲明，Evusheld抗體組合在日本被批准用於預防和治療武肺併發症，這是首次有國家認可其為可治療新冠肺炎的藥物，日本批准後，可讓確診者注射。