英國皇室指定御用 葛拉漢酒廠全新波特酒款台灣買得到

知名酒評羅伯．派克（Robert Parker）曾讚譽1820年成立於葡萄牙波多的葛拉漢酒廠（Graham's），是「二次世界大戰後，最佳波特酒中酒質最穩定的品牌」；也是英國女王伊麗莎白二世登基六十週年、九十大壽，以及哈利王子婚禮所指定得波特酒品牌。從現在開始，葛拉漢酒廠的波特酒，台灣也買得到了。

台灣指標性葡萄酒代理商之一的法蘭絲，獨家代理葛拉漢酒廠波特酒，引進No.5半甜型白波特酒，以及No.12 紅寶石波特酒。波特酒與一般葡萄酒不同之處，在於釀造過程中添加烈酒來停止發酵，藉此將殘餘的糖分保留在酒液中，因而成就波特酒豐富的風味層次與令人著迷的果香甜味。

葛拉漢No.5半甜型白波特酒以人工採摘的Malvasia Fina及Moscatel葡萄，榨汁後使用天然酵母發酵，並強烈控制甜度，當甜度達標後，隨即加入中性白蘭地（酒精濃度77%），在整體酒精濃度達到19%即停止發酵，在酒液靜置3個月後裝瓶上市。

葛拉漢No.5半甜型白波特酒有著豐富的水果香氣，清新的氣息令人著迷，酒體較其他白波特，風味更輕盈、清脆且令人耳目一新，建議搭配水果基底系列甜點，也可以與通寧水調和出精巧的飲品。

葛拉漢No.12 紅寶石波特酒的葡萄果實生長在高海拔地區，為了能完整保存新鮮度，採摘作業在午夜12點進行，因此將酒款取名為No.12。以葡萄牙著名的原生品種Touriga Nacional釀製而成。酒液在紅寶石波特酒中進行低溫發酵，過程緩慢使葡萄得以保有其主要香氣。待甜度達標後，加入酒精濃度77%的中性白蘭地，使酒精濃度達19%時則停止發酵，靜置3個月後裝瓶上市。

葛拉漢No.12 紅寶石波特酒帶有覆盆子、草莓和草本香料等新鮮而濃郁的迷人香氣，酸度沁爽宜人，在口感生動且集中，後韻延伸出香料與胡椒的風味在口中展開，打破傳統紅寶石波特酒風格。相對輕盈的口感與豐沛果味，非常適合與其他飲品搭配。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康