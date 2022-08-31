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黑嘉嘉、高爾宣變身美式風CP 合體秀COACH秋冬新品
隨著季節即將轉換，時尚品牌紛紛推出新一季創意展示。COACH今日發表2022秋冬新品，全系列以品牌創意總監Stuart Vevers對美國傳統的想像延伸，並綻放次世代的樂觀活力，同時記者會上再邀請黑嘉嘉與高爾宣站台，兩人合體宛如美式風格CP。
維持一貫甜美風格的黑嘉嘉，身上的紅黃雙色娃娃連身裙在領口、袖口拼接上米色蕾絲，同時再配戴以黑色皮革頸環，甜美中散發龐克氣息；而高爾宣則身穿短褲、長靴，並披上COACH經典的Shearling外套，展現宛如紐約街頭的頑童活力。
本季COACH靈感來自初代首席設計師Bonnie Cashin的各種經典設計手法，例如延續春季的放大版千鳥格，又或是水彩花卉印花。同時秋冬系列也帶來與藝術雙人組Mint+Serf（aka. Merf）的創意合作，將壓印、刺繡手繪，將衣物織品與人體，賦予塗鴉層疊或撕紙的效果，不羈、挑戰、大膽。品牌具有高辨識度的Shearling外套先將西班牙美麗諾羔羊毛手工裁剪，再拼接縫製；此外90年代風格的娃娃連身裙，高腰、寬鬆剪裁，則將日本的次文化巧妙帶來美式的風格可能。
而品牌經典的Bandit單肩提包也帶來新選擇：除了維持按壓式Signature C鎖扣、馬車圖案皮牌，皮革襯裡的雙重內部隔層帶來方便的收納可能，同時特別的金屬配件則讓包款更為立體、挺拔，並有多色可選，價格店洽。
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