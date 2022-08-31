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帽子、項鍊、甚至風衣 香奈兒秋冬全方位探索斜紋軟呢

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2022/23 秋冬高級時裝系列向品牌經典的斜紋軟呢致敬。圖／香奈兒提供
香奈兒2022/23 秋冬高級時裝系列向品牌經典的斜紋軟呢致敬。圖／香奈兒提供

「將此系列完整獻給品牌經典布料斜紋軟呢是出於致敬之意，」香奈兒藝術總監維吉妮·維婭（Virginie Viard）以2022/23秋冬高級時裝系列各種不同的色彩、紋路、單品、配件，探索斜紋軟呢的各種可能。

●來自蘇格蘭的斜紋軟呢

嘉柏麗·香奈兒女士（Gabrielle Chanel）是世上首位將斜紋軟呢運用在女裝的設計師，在此之前，這種保暖的布料多見於英國貴族的男性獵裝上。她在20年代與當時的戀人西敏公爵（Duke of Westminster）於蘇格蘭鄉間遊歷，造訪分隔蘇格蘭與英格蘭的特威德河（River Tweed），沿途將公爵的外套穿上身成為己有。「沒有比穿上愛人的衣服更性感的事了，」維吉妮·維婭說。

1927年起，嘉柏麗·香奈兒開始穿上為自己客製化的斜紋軟呢服飾，當年旅途風景和秋天的色彩都成為她創作的靈感；到了1950年代，斜紋軟呢套裝正式誕生，也從此改寫了女裝的歷史。

維吉妮·維婭將蘇格蘭鄉間美景的色彩織入本季的斜紋軟呢布料細節，粉紅色、藍色、紫色、甚至閃爍細緻金色光澤的酒紅，組成當地蕨類植物和花卉的色調甚至質地。蘇格蘭的國花薊花、各種格紋元素，也為本季服飾注入新鮮感。同時，黑色與米色橡膠材質長靴，讓人遙想香奈兒女士造訪蘇格時當地時可能穿著的雨靴。

●60年代的英倫搖擺青春

本季另一重要靈感來源則是1960年代蓬勃的英倫Swing音樂場景。「創作時我同時也聯想到 1960 年代英倫風情與那些鮮豔多彩的唱片封面，」維吉妮·維婭說。皮革製作的短裙洋裝、迷你的kitten heel細跟尖頭鞋、繽紛高彩度的針織衫等，略帶陽剛氣息或oversize的外套則洋溢男孩風，組成搖滾裝飾短羊毛則流露些許嬉皮情調。而這種當時年輕人的流行中，也揉雜了經典的學院風，配件有各式各樣的髮夾，裝飾小提把的包包則讓人想到學生時代的書包。

除了斜紋軟呢在織就的過程中融入新意，變化出無窮的組合，香奈兒也以斜紋軟呢製作成一些以往不會使用斜紋軟呢製作的單品例如經典的英倫風衣變融入套裝的外套設計中，加上了雙排扣、袖帶、甚至背部的擋風片等。斜紋軟呢也做成了各式各樣男孩風的帽款，包包、甚至襯衫式洋裝、甚至故意可以兩面穿著的套裝。

刺繡細節和斜紋軟呢山茶花朵的妝點，則與男孩風的水手褲等單品行程恰好的對比。最令人驚喜的各種項鍊、耳環手環等飾品，也都結合斜紋軟呢和水晶，好似透過水晶放大鏡細細體會這種布料的獨特細節。也難怪維吉妮·維婭說，維吉妮·維婭最後會說：「我對斜紋軟呢情有獨鍾，它是我構思香奈兒作品不可或缺的元素。」

黑色斜紋軟呢金屬雙C LOGO心型胸針，22,900元。圖／香奈兒提供
黑色斜紋軟呢金屬雙C LOGO心型胸針，22,900元。圖／香奈兒提供
米色格紋印花斜紋軟呢皮革緄邊皮穿鍊雙C LOGO飾以金屬吊牌肩背包，13萬3,500元。圖／香奈兒提供
米色格紋印花斜紋軟呢皮革緄邊皮穿鍊雙C LOGO飾以金屬吊牌肩背包，13萬3,500元。圖／香奈兒提供
深米色橡膠雙C LOGO高筒靴，36,500元。圖／香奈兒提供
深米色橡膠雙C LOGO高筒靴，36,500元。圖／香奈兒提供
短裙洋裝和繽紛色彩的結合讓人想起60年代。圖／香奈兒提供
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搖滾風格的皮革套裝，外搭男孩風輪廓寬鬆的斜紋軟呢。圖／香奈兒提供
搖滾風格的皮革套裝，外搭男孩風輪廓寬鬆的斜紋軟呢。圖／香奈兒提供
粉紫格紋斜紋軟呢雙C LOGO鍊帶肩背包，14萬9,300元圖／香奈兒提供
粉紫格紋斜紋軟呢雙C LOGO鍊帶肩背包，14萬9,300元圖／香奈兒提供
有提把的包款讓人想起書包，洋溢60年代學院風情。圖／香奈兒提供
有提把的包款讓人想起書包，洋溢60年代學院風情。圖／香奈兒提供
深米色橡膠雙C LOGO過膝高筒靴，69,900元。圖／香奈兒提供
深米色橡膠雙C LOGO過膝高筒靴，69,900元。圖／香奈兒提供
本季秋冬的色調融匯了蘇格蘭鄉下的景致和60年代的英倫Swing色彩。圖／香奈兒提供
本季秋冬的色調融匯了蘇格蘭鄉下的景致和60年代的英倫Swing色彩。圖／香奈兒提供
裝飾短羊毛的大衣靈感來自60年代的英倫Swing風潮。圖／香奈兒提供
裝飾短羊毛的大衣靈感來自60年代的英倫Swing風潮。圖／香奈兒提供
粉色斜紋軟呢千鳥格紋雙C LOGO心型造型皮穿鍊長項鍊，76,300元。圖／香奈兒提供
粉色斜紋軟呢千鳥格紋雙C LOGO心型造型皮穿鍊長項鍊，76,300元。圖／香奈兒提供
香奈兒本季以斜紋軟呢製作告式各樣單品，包括英倫男孩風的帽子。圖／香奈兒提供
香奈兒本季以斜紋軟呢製作告式各樣單品，包括英倫男孩風的帽子。圖／香奈兒提供
針織衫上裝飾的圖案「薊花」，是蘇格蘭的國花，呼應斜紋軟呢誕生地。圖／香奈兒提供
針織衫上裝飾的圖案「薊花」，是蘇格蘭的國花，呼應斜紋軟呢誕生地。圖／香奈兒提供
學院風是今年香奈兒秋冬的重要元素之一，配件有多款帶有學生感的髮飾。圖／香奈兒提供
學院風是今年香奈兒秋冬的重要元素之一，配件有多款帶有學生感的髮飾。圖／香奈兒提供
勃根地紅米色緄邊斜紋軟呢圓弧造型皮穿鍊肩背包，13萬3,500元。圖／香奈兒提供
勃根地紅米色緄邊斜紋軟呢圓弧造型皮穿鍊肩背包，13萬3,500元。圖／香奈兒提供
金屬斜紋軟呢橢圓造型皮穿鍊墜式耳環，45,100元。圖／香奈兒提供
金屬斜紋軟呢橢圓造型皮穿鍊墜式耳環，45,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒本季以斜紋軟呢製作告式各樣單品，包括英倫男孩風的帽子。圖／香奈兒提供
香奈兒本季以斜紋軟呢製作告式各樣單品，包括英倫男孩風的帽子。圖／香奈兒提供
學院風是今年香奈兒秋冬的重要元素之一，配件有多款帶有學生感的髮飾。圖／香奈兒提供
學院風是今年香奈兒秋冬的重要元素之一，配件有多款帶有學生感的髮飾。圖／香奈兒提供
粉紅色斜紋軟呢與金色CHANEL字樣簍空刺繡口蓋皮穿鍊肩背包，38萬1,300元。圖／香奈兒提供
粉紅色斜紋軟呢與金色CHANEL字樣簍空刺繡口蓋皮穿鍊肩背包，38萬1,300元。圖／香奈兒提供
白色斜紋軟呢尖頭雙色低跟鞋，35,000元。圖／香奈兒提供
白色斜紋軟呢尖頭雙色低跟鞋，35,000元。圖／香奈兒提供
本季探索斜紋軟呢的各種可能，在面料上更融入風景色調與土地等質感。圖／香奈兒提供
本季探索斜紋軟呢的各種可能，在面料上更融入風景色調與土地等質感。圖／香奈兒提供
金屬梳子造型CHANEL字樣皮穿鍊長項鍊，55,000元。圖／香奈兒提供
金屬梳子造型CHANEL字樣皮穿鍊長項鍊，55,000元。圖／香奈兒提供
鮮豔的色彩讓人想起60年代的搖滾音樂場景。圖／香奈兒提供
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搖滾風的皮革短裙洋裝來感來自60年代。圖／香奈兒提供
搖滾風的皮革短裙洋裝來感來自60年代。圖／香奈兒提供
線條優雅修長的晚裝以亮片刺繡營造華麗感，格紋細節低調點出蘇格蘭主題。圖／香奈兒提供
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香奈兒 蘇格蘭

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