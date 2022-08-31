麗晶之夜近4億珠寶獻貴客 黃金周業績看好再創佳績

精品時尚界的年度盛會麗晶之夜，8月31日晚間於晶華酒店三樓宴會廳盛大舉行，今年晚宴主題為「Starry Night 星空饗宴」，邀請到年度消費前100位的貴賓攜伴與會。國際一線珠寶品牌寶格麗（Bvlgari）、寶詩龍（Boucheron）、巴黎尚美（Chaumet）及海瑞溫斯頓（Harry Winston），以及將於麗晶開設全台第一家專賣店的博物館級華裔珠寶設計師品牌Cindy Chao，共端出總價近4億的珠寶腕表，搭配13家國際品牌的時尚華服展演，打造頂級視聽饗宴。

晚宴餐點則由晶華酒店主廚團隊匯聚30年精華悉心創作創意星級美饌。而麗晶精品的「黃金周購物禮遇」也持續進行至9月12日止。台北晶華酒店董事總經理吳偉正在午間記者會上表示，因全球疫情影響、去年停辦，貴賓格外期待今年晚宴；國旅爆發，則為具有飯店與精品共構優勢的麗晶帶來更多人流與消費力，近三年的黃金周前兩年都有2位數字的成長；今邁入第五天的黃金周活動也比去年同期有雙位數成長，並已出現單筆破億的貴客，今年可望持續締造亮眼業績。

●全球獨一無二頂級珠寶腕表匯演 完美五感饗宴

睽違一年的麗晶之夜，在梵谷名畫和點點星光的燈光引導之下，引領貴賓來到「Starry Night 星空饗宴」主題會場。在13家國際服裝品牌匯演後，珠寶秀部分由寶格麗總價值逾1億元的瑰麗珠寶拉開序幕，獻上一件獨一無二的CINEMAGIA系列頂級Diamond Sails項鍊，與鑲嵌4.63克拉尚比亞祖母綠的Giardini Italiani頂級鑽戒。寶詩龍帶來全球僅此一件的Illusion主題戒指與Opalescence主題項鍊聚焦罕見的大克拉衣索比亞白蛋白石，巧玩遊彩光影。

將進駐麗晶的獨家品牌Cindy Chao the Art Jewel獻上總價上億的珠寶，包括360度無死角的2020大師系列祖母綠瀑布耳環，及耗時兩年製作的2019大師系列祖母綠鳶尾花浮雕手環。Chaumet帶來全球唯一的Dentelle de Lumière 18K白金冠冕、手鐲與戒指，採用品牌經典的刀鋒工藝製作，以摩登線條重新演繹「美好年代」的經典。壓軸登場的海瑞溫斯頓，全新的頂級珠寶系列紅寶石鑽石項鍊以花式切割鑽石和上百克拉的蛋面切割紅寶石組成盛開花朵，襯托中央5.42克拉蛋面切工的緬甸鴿血紅寶石，為珠寶秀劃上磅礡句點。

●晚宴體現晶華廚藝團隊30年功力 黃金周優惠延長加碼

今年晚宴共4道菜色，由晶華廚藝團隊融會過去30年來的廚藝菁華、經重新演繹，推出鱈場蟹魚子醬佐咖哩蒔蘿、波士頓龍蝦搭佩里戈爾松露醬、日本A5和牛肋眼襯高山野蔬及廣受饕客好評的晶瑩珠寶盒等，是味蕾上的頂級饗宴。