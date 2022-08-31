Yahoo奇摩推「99省法購物節」！iPhone 13、筆電9元限時搶

進入9月開學季，3C、生活家電商品買氣飆漲，Yahoo奇摩購物中心推出「99省法購物節」、集結Yahoo奇摩超級商城「99金浪潮購物節」活動，祭出3大極省撇步搶攻開學商機。

Yahoo奇摩購物中心9月1日至9月9日主打Acer 15.6吋筆電、1台錢黃金金條、40吋智慧連網顯示器、廚餘機、iPhone 13等9元夯品每天限時搶，還有樂扣保鮮盒、哈根達斯沁涼凍飲杯等9元加購單品；9月1日至9月11日Yahoo奇摩超級商城則有抗敏除菌清淨機、抗菌微波便當盒等每日限定爆款商品直降9元起。

9月1日至9月11日Yahoo奇摩購物中心全站單日消費滿5,000元送10％購物金，消費累積滿3,000元可登記抽999黃金，消費累積滿1,000元登記再抽價值萬元的全歐火車通行證頭等艙（2名）、瑞士旅行通行證頭等艙（2名）；9月1日至9月11日Yahoo奇摩超級商城也祭出消費滿9,999元抽1,000超贈點好康。

迎開學購機潮，Yahoo奇摩購物觀察因應暑假、開學季，各筆電品牌推出原廠登錄送好禮、周周抽等加碼活動，同時受到解封與娛樂氛圍回流，電競螢幕商品業績彈跳顯著，帶動新一波換螢幕潮。觀察平台上螢幕選購趨勢，以曲面款式、27～32吋尺寸最受青睞，擁有低藍光認證、不閃屏可減緩眼睛疲勞的BenQ 27型電競曲面螢幕為近期熱銷款。

在鍵盤、滑鼠方面，消費者偏向選購方便移動和操作的無線設備，可解決延遲和連線問題的羅技電競滑鼠是與朋友揪團打遊戲不可少的重要配備。認真上課之餘，也要保持運動維持身體健康，Yahoo奇摩超級商城發現可記錄運動數據的智慧手表業績亮眼，包括軍規打造、可防水耐熱耐寒抗腐蝕的GARMIN系列腕表，或內建GPS獨立衛星定位、充電速度快且可搭配多顏色表帶選擇的小米手環7 Pro，皆成選購新學期裝備的熱門考量。

備戰開學季，Yahoo奇摩購物中心祭出居家照明燈飾7折起，近百項燈具家飾消費滿3,000元再抽500超贈點；即日起至9月11日Yahoo奇摩超級商城則推出「開學新生活激降倒暑5折起」活動，狂推衣櫥、乳膠床墊、掛燈、電鍋等多款生活用品和家電超殺優惠。

搶攻3C開學商機，momo購物網即日起至9月12日強打「開學神助攻」電腦聯合開學季活動，推薦多款高CP值電腦，如適合影音創作學生族的Acer Swift X輕薄效能筆電、理工科學生首選MSI Creator M16電競筆電、輕巧好攜帶Lenovo IdeaPad FLEX 5i翻轉觸控筆電等，活動期間不限金額下單登記限量送5% momo幣回饋，單筆消費滿20,000元登記搶華為限量28吋4K原色顯示螢幕。

還有8大品牌開學季輪番登場，包括9月11日前Logitech開學季全館5折起，限量滿額再送潮流棒球帽；9月5日前Intel Gamer Days最高回饋20% momo幣，再抽PS5遊戲機、32型電競螢幕；9月1日 ASUS超品日全館5折起，下單再抽市價33,990元的ROG手機；9月1日至9月30日Android開學季享舊機換指定Android手機最高加碼送3,000 momo幣；9月3日至9月12日Acer品牌周消費滿額最高登記送1,300 momo幣；9月3日至9月12日技嘉返校日電競螢幕限時登記抽。

momo購物網同時公布「2022年潮流3C消費指南」，為滿足身兼在校生、實習生、電玩愛好者等多重身分的斜槓青年需求，筆電以獲得Intel EVO標章認證的高效機種最受歡迎，具備輕薄、反應快、連線快、充電快、喚醒快等絕佳效能，熱銷商品包括ASUS VivoBook S 14X OLED輕薄筆電，搭載最新Intel CoreTM H處理器、512GB儲存裝置、超快WiFi 6E連線等功能；熱銷款還有ASUS ZenBook UX3402ZA EVO輕薄筆電、Acer Swift5窄邊框極輕觸控筆電。

桌電熱銷商品規格及價格有上升趨勢，消費者青睞搭配Intel i5處理器、512G SSD以上儲存配置的主機，以及27～34型的大尺寸螢幕。隨著數位創作者持續增加、居家學習成新常態，網路儲存伺服器、列印掃描複合機、繪圖板等資訊周邊的購買需求也不斷提升。

智慧手機除了大螢幕、長續航等基本訴求，隨著5G時代來臨，消費者換機鎖定購買5G手機，像是iPhone、三星、小米等5G手機皆為人氣選擇。摺疊手機具備易攜帶、大螢幕優點，近期登場的Samsung Galaxy Z系列新機在小廢包風、韓劇曝光的助攻下，momo購物網預購首日業績較前一代成長超過50%。

3C穿戴裝置不只為生活帶來便利，科技感十足的外型更是潮流妝點的重要小細節，真無線耳機最受歡迎，占momo購物網整體耳機銷售約8成，除了美型、音質、續航力、連線距離為選購參考基本指標，消費者更關注具有主動降噪隔絕雜音、獨立單邊耳機操控、藍牙等級5.0以上的新品，像是Jabra Elite 7 Pro真無線藍牙耳機、OMIX G1真無線降噪藍牙耳機等皆為人氣選擇。

智慧手表功能越趨廣泛，從藍牙通話功能、訊息預覽回覆、基礎健康監測到運動數據記錄等都能時刻掌握，消費者偏好大表徑、長續航的商品，熱門款包括年度新品Samsung Galaxy Watch5 Pro、華為WATCH GT3 Pro健康運動智慧手表等。