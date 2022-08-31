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只送不賣！海尼根鑄鐵烤盤、金屬杯來了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
海尼根星銀質感金屬杯，其中黑色只在7-Eleven通路期間限定獨送。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根星銀質感金屬杯，其中黑色只在7-Eleven通路期間限定獨送。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中秋烤肉趴，少不了啤酒相伴。今年海尼根強力推出只送不賣的鑄鐵烤盤、金屬杯等質感周邊產品；同時提供海尼根星潮露營椅、海尼根百變桌板折疊箱等加購品，讓中秋烤肉趴更High、更Chill。

全家便利商店獨家推出「海尼根星級鑄鐵烤盤」，即日起至9月20日購買海尼根原味330毫升鋁罐2箱（售價1858元）即可獲得，全台限量1200組。

此外，即日起至10月14日，只要於4大超商、全聯、家樂福、大潤發購買海尼根星銀啤酒330毫升罐裝6入、或海尼根星銀啤酒500毫升罐裝4入，即贈海尼根星銀質感金屬杯，綠、銀、金、黑4色隨機出貨；其中黑色只在7-Eleven通路獨送。

7-Eleven則是從9月7日至10月4日，獨家推出買海尼根指定包裝88折，只要加價199元，即可獲得海尼根星潮露營椅、或海尼根百變桌板折疊箱乙個。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全家便利商店獨家推出「海尼根星級鑄鐵烤盤」，購買海尼根原味330毫升鋁罐2箱就送，全台限量1200組。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
全家便利商店獨家推出「海尼根星級鑄鐵烤盤」，購買海尼根原味330毫升鋁罐2箱就送，全台限量1200組。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根星潮露營椅、海尼根百變桌板折疊箱，只在7-Eleven通路可期間限定加購。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海尼根星潮露營椅、海尼根百變桌板折疊箱，只在7-Eleven通路可期間限定加購。圖／海尼根提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

露營 烤肉 中秋

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