住就送料理神機、客製「抓周派對」 飯店淡季玩創意

疫情鎖國門，「國旅」成了各飯店的救命稻草，暑假過後，星級飯店進入淡季，促銷方案也比往年更創新有趣，除了各式各樣的「機(或雞)+酒」，還有免費SPA、甚至客製化代辦「抓周派對」，將各年齡層的需求想望都納入方案中。

繼上一波「住房送空氣清淨機」7分鐘200房完售後，台北晶華酒店攜手荷蘭百年消費電子領導品牌「Philips飛利浦家電」，推出「晶華機+酒 4.0」超值住宿專案，入住19坪的雲天露臺家庭房，再將料理神機「雙脈衝智慧萬用鍋─金小萬」帶回家。每房12,900元起，贈送市價同樣12,900元的智慧萬用鍋，房客還可享自助式早餐買一送一、兩位12歲以下孩童免費住宿等禮遇。搭配國旅補助每房可再折抵1,300元，搭乘高鐵車票另享75折優惠。完成入住後，上網登錄即可再獲得飛利浦家電獨家贈送的WMF餐具組(市價1,590元)。

無法出國「機加酒」，台北萬豪也推出另類的「雞加酒」療癒假期，專案自9月1日至10月15日，平日一泊二食5,699元起，享每房兩客早餐及Lobby Lounge雙人豪堡晚間套餐乙份，包含美式炸雞、雙人經典牛肉起司漢堡與海尼根啤酒6瓶，輕鬆享受微醺的度假時光。

飯店宅度假選項多，台北花園大酒店即日起至10月31日推出「暢遊花園SPA假期」，入住雅緻客房，平日每晚優惠價2,888元起，即加贈價值5,600元的花園SPA雙人SPA課程60分鐘，另可免費搭乘飯店接駁車至周邊景點，漫步於艋舺西門商圈，體驗城市度假的美好。

除了大人的假期，小小孩的「抓周」也納入方案中。和逸飯店台南西門館推出的「小寶貝抓周派對」專案，包含抓周儀式及周歲宴，提供場地布置、周歲宴餐點設計、抓周儀式主持及流程掌控等服務，最大亮點是小賓客們可暢玩戶外遊樂設施「奇趣操場」，讓孩子們歡聚放電。包套售價13,000元起，AMAZZING CLUB會員訂購此專案再享訂房9折及免費升等。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康