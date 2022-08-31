今年最感人音樂劇「最美的一天」台北場全面啟售

由C MUSICAL製作與聯合數位文創共同主辦的臺灣原創音樂劇「最美的一天」，自2017年首演以來，每次巡演都能感動大批觀眾，今年（2022）11月將再次在臺北演出；並特邀插畫家葉思佑為作品打造專屬於2022年的主視覺及繪本「女孩與翅膀」。「最美的一天」以母親與孩子之間的相處與告別為主題，而在2022年版，導演張仰瑄與作曲者張芯慈特別創作了全新曲目，期待帶給舊雨新知不同的驚喜與感動。

「最美的一天」曾經感動無數觀眾，也被稱為「爆淚音樂劇」，全劇「無對白、全歌曲」，有如一篇篇的日記，以母親與女兒的視角交錯回憶兩個角色的情感與互動。「最美的一天」沒有華麗的舞臺，而是以「白紙」為概念的極簡舞臺，搭配手繪感的動畫及剪影，加上每一首有如日常呢喃、與自我對話的歌曲，打造成極具濃烈情感的作品。

「最美的一天」以極簡舞臺搭配投影，呈現母親與孩子間的互動與情感。圖／C MUSICAL提供