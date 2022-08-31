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把秀智、彭于晏當背景？林柏宏C位站台浪琴漢神名品店

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
浪琴高雄漢神百貨名品店近19坪的空間內，牆上並有多位代言人如秀智、彭于晏，吸睛度十足。圖 / 浪琴表提供
浪琴高雄漢神百貨名品店近19坪的空間內，牆上並有多位代言人如秀智、彭于晏，吸睛度十足。圖 / 浪琴表提供

瑞士浪琴表（Longines）近日於高雄漢神百貨開設全新名品店，該店位除了帶來全台第一間嶄新形象，也是全台第五間品牌直營店。今日浪琴並邀請品牌好友林柏宏出席，敬業的林柏宏並在領帶細節巧妙呼應表帶顏色，更分享國境開放後的旅遊想望，還有他個人的時間觀。

演技精湛、作品多元的林柏宏，日前甫與浪琴表合作發表了一只「有故事的人。有故事的表」形象影片。今日出席時他身處浪琴表高雄漢神百貨名品店內，牆上背後再有品牌大使：彭于晏、韓星秀智、雷吉尚佩奇（Rege-Jean Page）的大型燈箱於身後，宛如「C位」站台。

由於手上配戴表款具世界時區功能，林柏宏並現場享了一旦國境開放後，他最想前往瑞典或紐約；因為後者有百老匯，與戲劇的關聯甚深，而前者則讓他想起往過曾完成7天、徒步120公里的挑戰，也宛如Spirit先行者系列的冒險與挑戰精神。而身為一個遲到2分鐘都會跟朋友告知的準時模範生，唯有對另一半會特別通融，就算等下一小時也沒問題，示範何謂貼心暖男。

今日林柏宏手上配戴的Spirit先行者系列Zulu Time世界時區腕表是品牌年度重點，該系列自2020年推出後反應不俗，已成為與巨擘（Masterpiece）、深海征服者（HydroConquest）分庭抗禮的品牌三大系列。林柏宏手上配戴表款為綠色表圈、黑色面盤搭配咖啡色皮帶，43毫米的精鋼表款並使用通過瑞士天文台認證具有矽游絲的自製機芯，今年上市後詢問度極速提升，同系列另有37毫米的香檳金面盤，適合富有挑戰精神的女性配戴。

全新高雄漢神百貨名品店的設計概念與瑞士同步，使用較多的銀色、藍色搭配胡桃木。其中銀色呼應了浪琴與飛行、探險的連結，而兩面開放式設計則讓近19坪的空間擁有更開闊的感受。同時為慶祝新店開幕，凡在高雄漢神百貨名品店內購買任一表款皆可抽想，獎品包含品牌皮革鑰匙圈或現金抵用券，並同享滿額贈禮。

浪琴邀請品牌好友林柏宏出席高雄漢神百貨名品店，林柏宏並分享了國境開放後的想望與他個人嚴以律己的時間觀。圖 / 浪琴表提供、記者釋俊哲攝影（合成圖）
浪琴邀請品牌好友林柏宏出席高雄漢神百貨名品店，林柏宏並分享了國境開放後的想望與他個人嚴以律己的時間觀。圖 / 浪琴表提供、記者釋俊哲攝影（合成圖）
43毫米的Spirit Zulu Time先行腕表使用通過瑞士天文台認證具矽游絲的自製機芯，同系列另有37毫米的香檳金面盤，適合喜愛大表的女性。圖 / 浪琴表提供
43毫米的Spirit Zulu Time先行腕表使用通過瑞士天文台認證具矽游絲的自製機芯，同系列另有37毫米的香檳金面盤，適合喜愛大表的女性。圖 / 浪琴表提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列藍色面盤世界時區腕表，95,100元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列藍色面盤世界時區腕表，95,100元。圖 / 浪琴表提供
浪琴邀請品牌好友林柏宏出席高雄漢神百貨名品店，林柏宏並分享了國境開放後的想望與他個人嚴以律己的時間觀。圖 / 記者釋俊哲攝影
浪琴邀請品牌好友林柏宏出席高雄漢神百貨名品店，林柏宏並分享了國境開放後的想望與他個人嚴以律己的時間觀。圖 / 記者釋俊哲攝影
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列煙煤灰面盤世界時區腕表，98,600元。圖 / 浪琴表提供
浪琴表Spirit Zulu Time先行者系列煙煤灰面盤世界時區腕表，98,600元。圖 / 浪琴表提供

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