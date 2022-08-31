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星飯店免費住5天！台南大員皇冠假日 5大活動9月齊跑

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台南大員皇冠假日酒店5周年慶，9月優惠多。圖／ 台南大員皇冠假日酒店提供
台南大員皇冠假日酒店5周年慶，9月優惠多。圖／ 台南大員皇冠假日酒店提供

台南大員皇冠假日酒店歡慶5周年，9月周年慶推出5大活動「Give Me Five」，包括「精彩5比」創意短片募集有機會獲得5萬元大禮包、「歡慶鼓5」消費滿額抽免費住5天、「好友5讚」新加入LINE抽500元餐券、「與我為5」住宿優惠每房3,555元起、「食在5好」餐飲優惠最高5折起。

即日起提前暖身開跑的「精彩5比」創意短片募集，有機會獲得價值5萬元的大禮包，只要投稿以酒店住宿或餐飲體驗的短片，或者運用創意、活潑的拍攝手法推廣安平旅遊，不限呈現方式，只要是2~3分鐘內的創意短片，投稿就可獲得參加獎500元餐飲抵用券，10月8日將選出3支優選影片，有機會獲得住宿券及萬元以上的餐飲抵用券，徵稿時間至9月30日。影片投稿報名網址：https://reurl.cc/oQZ5jj

此外，9月1日至9月30日推出「與我為5」住宿享優惠，住宿1晚(不含早餐)，IHG會員獨享優惠價3,555元起，一泊二食優惠價5,555元起，住宿2晚(含2日早餐)優惠價7,755元起，以上專案須3天前訂房。「食在5好」餐飲優惠則適用於全館4家餐廳，包括元素、煉瓦、彩豐樓、289BAR，只要單筆消費滿1,500元，即可抽彩球，最高享5折。

「歡慶鼓5」在酒店內單筆消費金額滿5,555元，就送1張摸彩券，10月3日將公開抽出5位幸運得主，享有免費入住高級房5天(不含早餐)，限獲獎本人入住，且不能拆開分段使用，使用期限至2023年6月30日。

「好友5讚」活動，只要加入台南大員皇冠假日酒店LINE好友，即送100元餐飲抵用券，並可於9月27日酒店生日當日，參加LINE抽獎，只要留言寫下「祝福台南大員皇冠假日酒店5歲生日快樂」，還有機會抽中500元餐飲抵用券。

訂房可洽：06-3911858、餐飲：06-5121807，或可加入LINE好友：https://lin.ee/CKc1rOc

加入LINE好友，即送100元餐飲抵用券，還可參加抽獎。圖／ 台南大員皇冠假日酒店提供
加入LINE好友，即送100元餐飲抵用券，還可參加抽獎。圖／ 台南大員皇冠假日酒店提供
台南大員皇冠假日5周年慶，短片募集中。圖／ 台南大員皇冠假日酒店提供
台南大員皇冠假日5周年慶，短片募集中。圖／ 台南大員皇冠假日酒店提供

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