李霈瑜擔任「旋轉穿搭師」宣揚永續時尚！二手衣時髦穿

主持、演戲、唱歌三棲的清新女神李霈瑜（大霈），近期亮麗主持並出演許多話題新作，包含《換個爸媽過幾天》、《台北女子圖鑑》、《她和她的她》、《百萬人推理》等；向來關注環保議題的她，日常生活持續實踐自備環保餐具、不過度點餐浪費食物，也會挑選有質感的二手品項。李霈瑜透露：「我非常喜歡挖寶二手衣物，可以省錢，又有機會找到絕版品，尤其買到價格合理、品質又好的商品時，真的會開心到爆炸。」這次特別攜手二手買賣平台「旋轉拍賣」，以「旋轉穿搭師」的身份教大家如何在初秋時分將二手衣穿出時髦感。

李霈瑜自小家庭教育培養不浪費的習慣，長大後因熱愛潛水、探索戶外的契機下，決定在生活中落實環境友善來保護她熱愛的土地。身為女明星，有感每次穿搭亮相後的服裝汰換極快，李霈瑜認為：「物盡其用是永續最核心的觀念，我自己的衣櫃裡大多是二手衣服，到了一個年紀，斷捨離是很重要的功課，當初也是因為正在進行斷捨離的人生練習，才發現了『旋轉拍賣』。」

李霈瑜熱愛各種二手品項，更進一步分享：「我喜歡買一些狀態良好的古著衣服、裝飾品、甚至還從加拿大進過二手家具。現在不能出國，我會上網到處逛逛，在台灣也經常上『旋轉拍賣』看一下有什麼好物，有次還買到一件西班牙的超美絕版睡衣。」這次李霈瑜以行動落實「永續時尚」化身「旋轉穿搭師」，透過混搭、多層次、配件等造型手法，教大家如何增加服裝的豐富度。

織品系出身的李霈瑜對時尚自有一套哲學，認為在快時尚的時代不一定要跟風，而是珍惜自己擁有的資源，李霈瑜不僅從衣櫃中翻找，也從「旋轉拍賣」購入合適的二手衣物，同時參考了2022年初秋的現代元素，包含明亮色系、豐富的印花幾何、復古不對稱等，希望以大膽的混搭法來堆疊嶄新風格。李霈瑜分享：「二手衣物要穿得很時尚必須要有新舊的搭配，整套Vintage古著可能會很像坐時光機來現代的人，我會搭配一些現在比較流行或俐落的單品，例如古著的襯衫搭配現代元素，飾品的搭配也很重要。」

秋季來臨，「西裝外套」是每位都會女性的必備單品，不只可作為上班正裝，各種休閒混搭更能展現時尚的穿搭功力。李霈瑜以西裝外套內著運動背心、混搭tutu舞裙，穿上個性運動球鞋，配飾大膽華麗的多圈銀手環、灰色優雅皮革手套，以及玩趣地搭配亮色系的手拎單肩包及側背小包，展現吸睛的時尚魅力。

李霈瑜還大膽嘗試從旋轉拍賣購入的古著花襯衫與亮麗幾何圖形的One Piece洋裝混搭，以色彩繽紛的雙層項鍊、多款細環戒指、珍珠戒指點綴，能瞬間提亮整體造型，再套上超搶眼的螢光橘穆勒鞋，讓復古元素增添嶄新氣息。

二手衣物的循環可以減少碳足跡，不花大錢也能擴展穿搭組合，同時落實斷捨離。李霈瑜補充，「真心希望大家好好珍惜所擁有的資源，並且挑戰用二手衣穿出自己的風格與態度，只要在過程中找到好玩的元素，就能夠持續實踐愛護環境的理念。除了和好朋友交換自己不常使用的衣服跟物品，也可上旋轉拍賣與許多尋寶的網友們分享，自己用不到的東西可能會是別人的寶貝喔。身為藝人，我期許自己能成為永續時尚的推廣者、展示中心，鼓勵這個世代致力延續每項單品的壽命。」

二手買賣平台「旋轉拍賣」表示，二手商務在台灣擁有巨大潛力，也是增長最快的市場之一。對二手購買偏好排名在亞洲也名列前茅。隨著永續時尚意識抬頭，「女性時尚」品項的搜尋量也逐年成長，台灣用戶有52％願意購買二手時裝、62％願意販賣二手時裝。