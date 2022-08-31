統一集團新品牌「CupiCho」逾600種精品巧克力 首店進駐夢時代

統一集團全新品牌「CupiCho」，引進全球16個巧克力產區、35大精品巧克力品牌、超過600種的精品巧克力，推出「全球精品巧克力專門店」，全台首店進駐高雄夢時代購物中心B1，讓南台灣的精品巧克力愛好者可以一站精選購足。

品牌名稱「CupiCho」象徵愛神「Cupid」與「Chocolate」的交織，CupiCho全台首店進駐高雄夢時代購物中心B1，整體空間由統一集團美麗事業董事長高秀玲親自帶領團隊規劃，以曜石黑及璀璨金打造出現代與古典揉合的Art Deco設計，金色流線感傳達出巧克力絲滑般的風味。

走進CupiCho全球精品巧克力專門店，除了可感受全球頂級巧克力的旅程，也可細心品味巧克力「bean to bar」的工藝製程，引進超過600種的精品巧克力中，包括擁有巧克力界法拉利美譽的義大利「AMEDEI」、限定販售的義大利「DOMORI」、知名藝術家設計「Le Chocolat des Français」(法國人的巧克力)、獲獎無數的比利時「MILLESIME」等精品品牌。

除了品味巧克力，專門店也導入精品風味的「不可思議咖啡」，以及優選紅白酒、威士忌、啤酒「酒BAR」等複合元素，讓消費者體驗巧克力多元的美味體驗。