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PChome 24h購物開設「立陶宛館」 特推全館限時92折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全台電商唯一合作通路！由外交部引薦PChome 24h購物與立陶宛企業局共同開設「立陶宛館」，將提升立陶宛品牌於台灣的能見度，更讓台灣消費者體驗多元跨境特色商品。圖／PChome 24h購物提供
全台電商唯一合作通路！由外交部引薦PChome 24h購物與立陶宛企業局共同開設「立陶宛館」，將提升立陶宛品牌於台灣的能見度，更讓台灣消費者體驗多元跨境特色商品。圖／PChome 24h購物提供

為延續台灣與立陶宛友好關係，加速推動雙方於各領域實質合作，拓展經貿交流，除了立陶宛將於近期開始運作立陶宛駐台代表處之外，同時由外交部引薦PChome 24h購物與立陶宛企業局（Lithuania Entreprise）共同開設的「立陶宛館」也已正式試營運，成為全台電商唯一合作通路。

「PChome 24h購物─立陶宛館」目前進駐10大品牌，包括純天然蜂蜜及花草茶品牌7IN、百年國寶級巧克力Ruta露特、純手工頂級巧克力Naive、天然寵物食品OAKS、精品蠟燭品牌OVO Things等，網羅特色商品，提升立陶宛品牌於台灣的能見度，更有助於台灣消費者體驗多元的跨境特色商品。慶祝開館，「PChome 24h購物─立陶宛館」即日起至9月15日特別推出全館92折起優惠。

立陶宛與台灣維持良好外交關係，雙方積極深化貿易合作，PChome網路家庭董事長詹宏志表示：「因疫情影響，電商網購已成為供應商與消費者零距離的緊密連結，因應消費者購物需求與習慣改變，近年我們積極發展跨境購物服務，或與外部合作夥伴結盟、擴大經營海外市場，不論市場反饋及營運表現都獲得不錯成績，可看出台灣消費者喜愛採購異國商品的強烈需求與潛在商機。此次偕同立陶宛企業局共同開設『立陶宛館』，PChome將運用累積超過20年的電商經驗，協助兩國政府及立陶宛的供應商夥伴，透過線上平台觸及更多台灣消費者，也期待藉此合作歡迎有興趣投入電商的業者能共享資源，協助台灣與國際間的合作能更加緊密。」

立陶宛共和國與愛沙尼亞、拉脫維亞為波羅的海3小國，其中立陶宛首都維爾紐斯更是東歐規模最大中世紀老城，人文歷史背景相當悠久。立陶宛曾於疫情非常時期，主動捐贈疫苗予台灣，當時掀起一波「台人報恩風潮」，以新台幣爆買立國商品的行動表示感謝。

為支持兩國友誼，並促進台灣消費者體驗道地的立陶宛伴手禮，「PChome 24h購物─立陶宛館」即日起至9月15日推出全館92折起優惠，推薦曾榮獲世界巧克力大賽與AOC金獎「Chocolate Naive NANO_LOT生巧克力」，採高品質限量可可豆製作、風味獨特層次豐富，被封為立陶宛純手工頂級巧克力。

專注於有機種植及純淨製程的品牌7IN推出「茶禮盒」，一次品味煎茶、錫蘭紅茶、勃艮第玫瑰花茶、粉紅玫瑰花茶，以透明玻璃管裝極富質感；還有「7IN雙色蜂蜜」，手工製作、100%純天然，且因東歐四季變化大，雙色蜂蜜分春、秋季採集呈現白、褐雙色，不僅吸睛還能品嘗不同的蜂蜜風味。未來也將持續引進更多立國品牌及特色商品，讓台人不出國也能品嘗異國好滋味。

7IN雙色蜂蜜680g，PChome 24h購物活動特價1,700元。圖／PChome 24h購物提供
7IN雙色蜂蜜680g，PChome 24h購物活動特價1,700元。圖／PChome 24h購物提供
Naive NANO_LOT生巧克力57g，PChome 24h購物活動特價740元。圖／PChome 24h購物提供
Naive NANO_LOT生巧克力57g，PChome 24h購物活動特價740元。圖／PChome 24h購物提供
「PChome 24h購物─立陶宛館」即日起至9月15日推出全館92折起，已進駐10大品牌，包括純天然蜂蜜及花草茶品牌7IN、百年國寶級巧克力Ruta露特、純手工頂級巧克力Naive等。圖／PChome 24h購物提供
「PChome 24h購物─立陶宛館」即日起至9月15日推出全館92折起，已進駐10大品牌，包括純天然蜂蜜及花草茶品牌7IN、百年國寶級巧克力Ruta露特、純手工頂級巧克力Naive等。圖／PChome 24h購物提供
7IN茶禮盒60g，PChome 24h購物活動特價960元。圖／PChome 24h購物提供
7IN茶禮盒60g，PChome 24h購物活動特價960元。圖／PChome 24h購物提供

立陶宛 PChome

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