PChome 24h購物開設「立陶宛館」 特推全館限時92折起

為延續台灣與立陶宛友好關係，加速推動雙方於各領域實質合作，拓展經貿交流，除了立陶宛將於近期開始運作立陶宛駐台代表處之外，同時由外交部引薦PChome 24h購物與立陶宛企業局（Lithuania Entreprise）共同開設的「立陶宛館」也已正式試營運，成為全台電商唯一合作通路。

「PChome 24h購物─立陶宛館」目前進駐10大品牌，包括純天然蜂蜜及花草茶品牌7IN、百年國寶級巧克力Ruta露特、純手工頂級巧克力Naive、天然寵物食品OAKS、精品蠟燭品牌OVO Things等，網羅特色商品，提升立陶宛品牌於台灣的能見度，更有助於台灣消費者體驗多元的跨境特色商品。慶祝開館，「PChome 24h購物─立陶宛館」即日起至9月15日特別推出全館92折起優惠。

立陶宛與台灣維持良好外交關係，雙方積極深化貿易合作，PChome網路家庭董事長詹宏志表示：「因疫情影響，電商網購已成為供應商與消費者零距離的緊密連結，因應消費者購物需求與習慣改變，近年我們積極發展跨境購物服務，或與外部合作夥伴結盟、擴大經營海外市場，不論市場反饋及營運表現都獲得不錯成績，可看出台灣消費者喜愛採購異國商品的強烈需求與潛在商機。此次偕同立陶宛企業局共同開設『立陶宛館』，PChome將運用累積超過20年的電商經驗，協助兩國政府及立陶宛的供應商夥伴，透過線上平台觸及更多台灣消費者，也期待藉此合作歡迎有興趣投入電商的業者能共享資源，協助台灣與國際間的合作能更加緊密。」

立陶宛共和國與愛沙尼亞、拉脫維亞為波羅的海3小國，其中立陶宛首都維爾紐斯更是東歐規模最大中世紀老城，人文歷史背景相當悠久。立陶宛曾於疫情非常時期，主動捐贈疫苗予台灣，當時掀起一波「台人報恩風潮」，以新台幣爆買立國商品的行動表示感謝。

為支持兩國友誼，並促進台灣消費者體驗道地的立陶宛伴手禮，「PChome 24h購物─立陶宛館」即日起至9月15日推出全館92折起優惠，推薦曾榮獲世界巧克力大賽與AOC金獎「Chocolate Naive NANO_LOT生巧克力」，採高品質限量可可豆製作、風味獨特層次豐富，被封為立陶宛純手工頂級巧克力。