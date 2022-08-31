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GUCCI 2022歡愉花園高級珠寶新篇章 8.5億華麗登台

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Gucci 2022高級珠寶展於外觀讓人想起羅馬著名地標萬神殿的大同大學尚志教育研究館展出。圖／古馳提供
Gucci 2022高級珠寶展於外觀讓人想起羅馬著名地標萬神殿的大同大學尚志教育研究館展出。圖／古馳提供

Gucci 2022 Hortus Deliciarum歡愉花園高級珠寶腕表展即日起至9月5日止來台展出，共有142件、總值約8億4400萬元珠寶與腕表作品。為傳遞歡愉花園高級珠寶系列最新篇章的「壯遊（the Grand Tour）」主題，此次特地選址外觀神似羅馬著名地標萬神殿的大同大學尚志教育研究館展出，刻畫創意總監Alessandro Michel以珠寶語彙橫跨19世紀到1970年代間、匯聚多重文化、串起神話大陸與真實世界的奇幻旅程。

Gucci珠寶擅長說故事。「壯遊」概念盛行於18世紀。工業革命後，除了鐵路的發達掀起旅遊熱潮，新興的英國中產階級富二代也熱衷探索體驗歐陸文化，古文明起點的羅馬是必訪之處，也成了Alessandro Michele歡愉花園高級珠寶系列最新篇章的起始地：「珠寶」猶如旅行的「紀念品」；並透過別具美學特色的義大利珠寶工藝，為5大主題注入豐富的生命力。

●微型馬賽克與顫動工藝為鑑賞重點

進入展間迎面而來的Roma主題，一系列項鍊與手環以1850年至1870年間製作的獨特微型馬賽克為主角，3000-5000個玻璃馬賽克勾勒出蒂沃利瀑布、羅馬競技場、灶神廟等羅馬著名地標景緻，是收藏家Alessandro Michele特地從佳士得拍賣行搜羅到的骨董臻品，配襯密鑲鑽石的維多利亞風格的花葉，草葉邊緣飾以芥子金珠，繽紛多彩的寶石隨品牌擅長的顫動工藝流轉光線。

壯遊旅程從跨越海洋與大陸，異國文化與色彩衝擊則都以珠寶的形式記錄在不同主題之下：Kaleidoscope主題立體花朵造型的黃K金戒指大膽組合紅綠碧璽，以歐洲珠寶形式融匯印度風格配色；跨越海洋的旅程則啟發了Pearls主題，項鍊以透視感的花朵鑲座托高一顆顆圓潤南洋珍珠，61克拉的拓帕石主石鑲台更精心裝飾雕花琺瑯，營造水波光影。

接著Swing主題將這段想像旅程帶到了1930年代和1940年代的紐約，以黃K金項鍊以鏤空手法營造輕盈感，密鑲圓鑽與梯鑽增添華麗，襯托105克拉橄欖石主石。最後，渴望壯遙遠神秘世界的壯遊精神最終章，Talisman主題集結多種幾何形狀鍊節長鍊搭配碩大鍊墜，打造護身符概念珠寶，演繹奔放的1970年代精神。

●Gucci歡慶至表50週年

2022是Gucci瑞士腕表50周年，甫於Gucci Wonderland活動亮相的G-TIMELESS Planetarium飛行陀飛輪腕表、Gucci 25 H鏤空陀飛輪、G-Timeless Dancing Bees陀飛輪腕表、Grip Sapphire機械腕表新作亦搶先登台。

G-TIMELESS Planetarium飛行陀飛輪腕表結合製作難度高的中置陀飛輪與珠寶工藝，分別代表時標的12顆黃綠柱石或坦桑石在自轉之餘，也能透過按鈕啟動、圍繞中央陀飛輪裝置旋轉。G-TIMELESS Planetarium提供白金和黃金款式，分別搭配藍色坦桑石及黃色綠柱石轉盤。G-TIMELESS Dancing Bees則迎來粉紅色蛋白石為表盤的新作，薄至0.45毫米的蛋白石切片上，12隻18K金蜜蜂會隨配戴者手部活動向上顫動輕舞，精緻靈巧。

Pearl主題，黃金項鍊鑲嵌白色珍珠、金色珍珠、帝王拓帕石，19,35萬元；黃金鑽石雙指戒指鑲白珍珠，395萬元，黃金珍珠鑽石耳環，365萬元。圖／古馳提供
Pearl主題，黃金項鍊鑲嵌白色珍珠、金色珍珠、帝王拓帕石，19,35萬元；黃金鑽石雙指戒指鑲白珍珠，395萬元，黃金珍珠鑽石耳環，365萬元。圖／古馳提供
G-Timeless Dancing Bees粉紅色蛋白石表盤腕表，715萬元。圖／古馳提供
G-Timeless Dancing Bees粉紅色蛋白石表盤腕表，715萬元。圖／古馳提供
黃金項鍊，鑲嵌微型馬賽克、坦桑石和鑽石，2,035萬元。圖／古馳提供
黃金項鍊，鑲嵌微型馬賽克、坦桑石和鑽石，2,035萬元。圖／古馳提供
Swing主題，黃金項鍊鑲嵌橄欖石、紅碧璽、鑽石與琺瑯，1,805萬元。圖／古馳提供
Swing主題，黃金項鍊鑲嵌橄欖石、紅碧璽、鑽石與琺瑯，1,805萬元。圖／古馳提供
白金獅頭耳環，鑲嵌綠柱石、尖晶石、橄欖石和鑽石，430萬元。圖／古馳提供
白金獅頭耳環，鑲嵌綠柱石、尖晶石、橄欖石和鑽石，430萬元。圖／古馳提供
Talisman主題，白金項鍊鑲嵌海水藍寶、琺瑯與鑽石，2,130萬元。圖／古馳提供
Talisman主題，白金項鍊鑲嵌海水藍寶、琺瑯與鑽石，2,130萬元。圖／古馳提供
白金手鍊，鑲嵌微馬賽克、綠柱石、粉紅色尖晶石、橄欖石、鑽石，755萬元。圖／古馳提供
白金手鍊，鑲嵌微馬賽克、綠柱石、粉紅色尖晶石、橄欖石、鑽石，755萬元。圖／古馳提供
Kaleidoscope主題，紅碧璽綠碧璽黃金鑽石戒指，590萬元。圖／古馳提供
Kaleidoscope主題，紅碧璽綠碧璽黃金鑽石戒指，590萬元。圖／古馳提供
G-Timeless Planetarium白K金坦桑石中置陀飛輪腕表，770萬元。圖／古馳提供
G-Timeless Planetarium白K金坦桑石中置陀飛輪腕表，770萬元。圖／古馳提供
白金單顆寶石戒指，鑲嵌祖母綠和鑽石，1,150萬元。圖／古馳提供
白金單顆寶石戒指，鑲嵌祖母綠和鑽石，1,150萬元。圖／古馳提供
G-Timeless Planetarium黃K金黃綠柱石中置陀飛輪腕表，740萬元。圖／古馳提供
G-Timeless Planetarium黃K金黃綠柱石中置陀飛輪腕表，740萬元。圖／古馳提供

珠寶 羅馬 腕表

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