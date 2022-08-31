GUCCI 2022歡愉花園高級珠寶新篇章 8.5億華麗登台

Gucci 2022 Hortus Deliciarum歡愉花園高級珠寶暨腕表展即日起至9月5日止來台展出，共有142件、總值約8億4400萬元珠寶與腕表作品。為傳遞歡愉花園高級珠寶系列最新篇章的「壯遊（the Grand Tour）」主題，此次特地選址外觀神似羅馬著名地標萬神殿的大同大學尚志教育研究館展出，刻畫創意總監Alessandro Michel以珠寶語彙橫跨19世紀到1970年代間、匯聚多重文化、串起神話大陸與真實世界的奇幻旅程。

Gucci珠寶擅長說故事。「壯遊」概念盛行於18世紀。工業革命後，除了鐵路的發達掀起旅遊熱潮，新興的英國中產階級富二代也熱衷探索體驗歐陸文化，古文明起點的羅馬是必訪之處，也成了Alessandro Michele歡愉花園高級珠寶系列最新篇章的起始地：「珠寶」猶如旅行的「紀念品」；並透過別具美學特色的義大利珠寶工藝，為5大主題注入豐富的生命力。

●微型馬賽克與顫動工藝為鑑賞重點

進入展間迎面而來的Roma主題，一系列項鍊與手環以1850年至1870年間製作的獨特微型馬賽克為主角，3000-5000個玻璃馬賽克勾勒出蒂沃利瀑布、羅馬競技場、灶神廟等羅馬著名地標景緻，是收藏家Alessandro Michele特地從佳士得拍賣行搜羅到的骨董臻品，配襯密鑲鑽石的維多利亞風格的花葉，草葉邊緣飾以芥子金珠，繽紛多彩的寶石隨品牌擅長的顫動工藝流轉光線。

壯遊旅程從跨越海洋與大陸，異國文化與色彩衝擊則都以珠寶的形式記錄在不同主題之下：Kaleidoscope主題立體花朵造型的黃K金戒指大膽組合紅綠碧璽，以歐洲珠寶形式融匯印度風格配色；跨越海洋的旅程則啟發了Pearls主題，項鍊以透視感的花朵鑲座托高一顆顆圓潤南洋珍珠，61克拉的拓帕石主石鑲台更精心裝飾雕花琺瑯，營造水波光影。

接著Swing主題將這段想像旅程帶到了1930年代和1940年代的紐約，以黃K金項鍊以鏤空手法營造輕盈感，密鑲圓鑽與梯鑽增添華麗，襯托105克拉橄欖石主石。最後，渴望壯遙遠神秘世界的壯遊精神最終章，Talisman主題集結多種幾何形狀鍊節長鍊搭配碩大鍊墜，打造護身符概念珠寶，演繹奔放的1970年代精神。

●Gucci歡慶至表50週年

2022是Gucci瑞士腕表50周年，甫於Gucci Wonderland活動亮相的G-TIMELESS Planetarium飛行陀飛輪腕表、Gucci 25 H鏤空陀飛輪、G-Timeless Dancing Bees陀飛輪腕表、Grip Sapphire機械腕表新作亦搶先登台。