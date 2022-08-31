teamLab未來遊樂園在高雄 9月購票另享優惠

「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」台灣最終場就在高雄，展覽將在10月11日畫下句點，主辦單位加碼在9月推出購票優惠，想探索繽紛炫麗的互動藝術，千萬別錯過。

主辦單位聯合數位文創與多那之強強聯手，憑多那之紙本發票或紙本消費明細，9月1日至9月30日在展覽現場購票，可享350元優惠票價

（全票380元）。即日起在多那之嘉義以南門市（台東、澎湖除外），購買甜點有「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」專屬慕斯盒，繽紛花朵動物相當療癒人心。

此次展覽完整9大作品首度移展南台灣，高雄場獨有挑高空間搭配多重鏡面設計，互動區域加倍升級，獲得參觀民眾口碑好評，是今年必訪的夢幻藝術展，大型藝術空間融入光線、色彩、聲音，每一個作品透過參觀者不同的互動方式，產生絕美無比的感官體驗，激盪碰撞出繽紛精彩的火花，在這裡每一個瞬間都是獨一無二的，無論是「光球管弦樂團」、「滑梯水果園」、「與花共生的動物們II」等作品都受到大小朋友喜愛。

「teamLab未來遊樂園」台灣最終場在高雄，想探索繽紛炫麗的互動藝術，感受全新共創體驗，千萬不能錯過。觀展時建議著白色或淺色系服裝，因為作品有許多投影，衣服就像畫布一樣，愈簡單顏色愈能呈現清晰鮮明畫面，增添看展樂趣。